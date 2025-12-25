El papa León XIV centra el mensaje de su primera misa de Navidad en Gaza y Ucrania: "Pido justicia, paz y estabilidad"

El papa León XIV ha pedido "justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria" y encontrar "el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa" para acabar con la guerra en Ucrania en su primer mensaje de Navidad antes de la bendición Urbi et Orbi.

Desde el balcón de la fachada de la Basílica de San Pedro, Prevost ha asegurado que "cada uno de nosotros puede y debe hacer lo que le corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación". Miles de personas han asistido a su primer mensaje como pontífice a pesar de la lluvia y han escuchado a León XIV mandar un saludo especial "a todos los cristianos que viven en Medio Oriente".

Las guerras olvidadas

Así las cosas, ha pedido a Dios "justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria" porque ha escuchado "sus temores". Asimismo, ha instado a rezar "de manera especial" por el pueblo ucraniano, para que cese "el estruendo de las armas" y ambas partes encuentren "con el apoyo de la comunidad internacional, el valor para dialogar de manera sincera y respetuosa".

En un mensaje con la paz como elemento principal, ha recordado a "las víctimas de todas las guerras que se libran en el mundo, especialmente las olvidadas", como Sudán, Sudán del Sur, Malí, Burkina Faso y la República Democrática del Congo o Haití.

También se ha dirigido a América Latina y le ha pedido al Niño Jesús que inspire "a quienes tienen responsabilidades políticas" en esos países para que den "espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas". En su mensaje ha habido hueco para Birmania o la enemistad entre Tailandia y Camboya y las "recientes y devastadoras catástrofes naturales" en el sur de Asia y de Oceanía.

"Jesús asume sobre sí nuestra fragilidad, se identifica con cada uno de nosotros: con quienes ya no tienen nada y lo han perdido todo, como los habitantes de Gaza" o "con quienes padecen hambre y pobreza, como el pueblo yemení", ha expresado el pontífice.

Una poesía de un poeta israelí y una felicitación en 10 idiomas

León XIV también ha hablado sobre "los jóvenes que tienen dificultades para encontrar empleo; quienes son explotados, como los innumerables trabajadores mal pagados", a los que ha dirigido sus oraciones y ha aseverado que "el Nacimiento del Señor es el Nacimiento de la paz".

Para terminar, Prevost ha recitado una poesía del poeta israelí Yehuda Amichai titulada "Paz Silvestre" en la que describe la paz "no la de un alto al fuego ni la de la visión del lobo junto al cordero, sino la del corazón cuando se acaba la agitación y hablamos de un gran cansancio".

Antes de dar la bendición Urbi et Orbi, el papa ha felicitado la Navidad en 10 idiomas: "Feliz Navidad! Que la paz de Cristo reine en sus corazones y en sus familias" ha dicho el pontífice en italiano, francés, inglés, alemán, español, portugués, polaco, árabe, chino y latín.