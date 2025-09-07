El papa canoniza a Carlo Acutis, el influencer de Dios

El Papa León XIV ha canonizado este domingo, en la Plaza de San Pedro, a Carlo Acutis, el conocido como influencer de Dios y que se convierte en el primer santo millenial, que falleció por una leucemia en 2006, con 15 años.

Acutis iba a ser canonizado el pasado 27 de abril, con motivo del Jubileo de los Adolescentes, pero la ceremonia se suspendió debido al fallecimiento del Papa Francisco. En concreto, la Iglesia le atribuye la curación de Valeria Valverde, una joven costarricense de 21 años que en julio de 2022 sufrió un accidente de bicicleta que le provocó un traumatismo craneoencefálico muy grave del que se recuperó tras estar en coma.

Acutis falleció por una leucemia en 2006, con 15 años. Nacido el 3 de mayo de 1991 en el seno de una familia italiana en Londres, Acutis fue un adolescente con dos pasiones: la fe y la informática. Un joven sencillo que utilizaba la tecnología informática como herramienta para la difusión de los valores cristianos. Fue un chico especialmente devoto, que "encontró a Jesús en su familia, gracias a sus padres", como ha mencionado el Papa.

El joven ha sido canonizado junto a Pier Giorgio Frassati, que iba a ser proclamado santo en el Jubileo dedicado a la Juventud. Pier Giorgio Frassati nació en Turín en 1901 en el seno de una rica familia burguesa y que falleció de forma inesperada el 4 de julio de 1925, a los 24 años, por una poliomielitis fulminante.

Pese a los enfrentamientos con su padre que le recriminaba su "vagabundeo" por la ciudad entre personas que no estaban a su altura social, Pier Giorgio se inscribió prácticamente en todas las asociaciones católicas existentes para los laicos, con el fin de ayudar a los más pobres, a los que proveía de todo: comida, ropa, madera, carbón y muebles.

El influencer de Dios

Acutis es conocido como el influencer de Dios por su uso de la tecnología para evangelizar y difundir la fe católica entre los más jóvenes. Durante su vida creó contenido sobre temas religiosos, especialmente sobre la Eucaristía, a lo que llamaba su "autopista al cielo".

Con apenas once años creó una web en la que recopiló y documentó milagros eucarísticos de todo el mundo y, aunque murió en 2006 con apenas 15 años, su huella digital aún sigue muy viva. Es considerado por muchos como un pionero de la evangelización en Internet, adelantándose a lo que hoy conocemos como influencers católicos o evangelizadores digitales.

El Papa Francisco le calificó como "un modelo de santidad en la era digital" y le beatificó en 2020.