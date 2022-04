La pandemia aumenta la soledad no deseada: Más de dos millones de mayores viven solos en España

La edad media de los españoles ha aumentado y por primera vez desde que hay datos, los mayores de 65 años o más alcanzan el 20% de los empadronados en nuestro país. Una sociedad que envejece, con menos niños, familias más reducidas y en la que se imponen situaciones como la soledad no deseada.

Este jueves, el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES), una iniciativa de la fundación ONCE y la Cruz Roja, ha presentado un informe en el que analiza este problema. El 92% de los españoles cree la soledad no deseada que es bastante o muy importante, que tiene rostro de mayor, rostro de mujer y rostro de discapacitado, los tres segmentos que suman más soledad no deseada.

¿Qué es la soledad no deseada?

Desde la Comunidad de Madrid explican que "la soledad no deseada es la percepción de que las relaciones interpersonales que mantenemos son insuficientes o no son de la calidad o intensidad que desearíamos que fueran. Hablamos de soledad no deseada cuando esta situación no se escoge, sino que se impone a pesar de nuestra voluntad y perdura en el tiempo, pudiendo afectar a nuestro bienestar y estado de salud".

Además, aseguran que "se diferencia así de la soledad en la que buscamos momentos de intimidad personal, reflexión o disfrute en solitario que nos procuran bienestar y tranquilidad, momentos en los que podemos escoger su duración y volver a estar en compañía cuando así lo deseemos".

Más de dos millones mayores de 65 años viven solos

Además, el informe explica que más de dos millones de personas mayores de 65 años viven solos en España. Y, para la próxima década, se espera que esta cifra ascienda a más de seis millones.

La soledad no deseada es según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es uno de los mayores riesgos para el deterioro de la salud física y mental. Además de un factor determinante que favorece la entrada de las personas que la padecen, en situaciones de dependencia.

¿Se imaginan ustedes ser mayor, estar solo y además ser ciego?

Por su parte, Miguel Carballeda, presidente del grupo social ONCE, apuntaba: "¿Se imaginan ustedes ser mayor, estar solo y además ser ciego?".

Conocer el problema es el primer paso para buscar soluciones, por eso el observatorio es bienvenido. Según el secretario de Estado, Nacho Álvarez, asegura que "todavía hoy sigue siendo, no voy a decir invisible, porque para quien lo sufre en absoluto es invisible, pero sí desconocido para muchas otras personas. Y, por lo tanto, la primera tarea que tenemos es dar a conocer que el fenómeno que hoy millones de personas sufren".

Aunque el problema de la soledad no deseada no es nuevo, las encuestas demuestran que los dos primeros años de pandemia lo han recrudecido.