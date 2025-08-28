El ‘palo’ de Massiel al Ejecutivo: “Con el mal Gobierno que hay, la canción ahora debe ser ‘Resistiré’”

La cantante responsable de que España consiguiera ganar por primera vez el festival de Eurovisión en 1968 con la mítica canción 'La,la,la' fue muy crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez durante el velatorio de Manuel de la Calva, difunto miembro de la banda que compuso dicha canción y que edificó gran parte de la historia musical del país, el Dúo Dinámico.

El mensaje crítico con la gestión del Ejecutivo tuvo lugar a la salida del funeral del artista, que falleció a los 88 años, a causa de una fibrosis pulmonar en Madrid, durante el cual la cantante quiso manifestar su descontento con las acciones gubernamentales en los pasados meses. Cuestiones como las muertes, los incendios o la gerencia nacional estuvieron presentes en unas palabras cargadas de emoción y enfado por parte de la intérprete de 78 años.

El 'palo' de Massiel al Gobierno y el himno de 'Resistiré'

La artista madrileña no dudó en demostrar su malestar con la situación actual del país, apuntando hacia los líderes del Ejecutivo al igual que destacó una de las canciones más famosas de la agrupación de Manuel de la Calva, 'Resistiré', que además de resurgir durante la pandemia del Covid-19 como himno de los balcones ella cree que puede regresar como un símbolo de resiliencia ante el Gobierno.

"Con todo lo que estamos pasando, con todo el mal Gobierno que hay, con todos los incendios que hay, con todos los amigos que se van yendo, la canción de estos momentos creo que debe ser 'Resistiré'", añadió.

Además Massiel incidió en la categoría del tema como uno de los más históricos de la música española, expresando que desde su salida en 1988 ha generado un impacto en el país. "Con Resistiré marcaron una época", destacó la artista.

La historia de Massiel y sus disputas políticas

La carrera de la artista estuvo envuelta en polémica desde antes de llegar al estrellato, ya que incluso su triunfo estuvo rodeado de controversia política ya que reemplazó a Joan Manuel Serrat, quien fue vetado por negarse a cantar en castellano, y Massiel debió preparar su actuación en tan sólo nueve días.

Tras su victoria, el régimen franquista intentó utilizar su fama como propaganda, pero Massiel se negó a recibir el Lazo de Isabel la Católica de manos de Franco, lo que le costó un año de veto en Televisión Española. A lo largo de su trayectoria, ha estado marcada por disputas con el poder político y la censura, llegando a manifestarse como antifascista y mostrándose tajante ante intentos de instrumentalización política de su carrera.