Los padres de un niño de 4 años demandan a un dentista y le exigen 20 millones: casi se muere

En Oregón unos padres han presentado una demanda de 22 millones de dólares (20,3 millones de euros) después de que el pequeño, identificado en los documentos como M.L., sufriera graves daños cerebrales durante un procedimiento bajo anestesia general en la clínica Sunnyside Dentistry for Children, según ha informado NBC News.

Meses antes del incidente, el odontopediatra Dustin M. Davis había intentado sedar al niño con óxido nitroso, el conocido "gas de la risa". El plan, sin embargo, se pospuso y se recomendó repetir el tratamiento más adelante con anestesia general, sin que los padres fueran informados de los motivos de esa decisión.

El 24 de julio de 2024, la familia regresó al centro. Esa vez la intervención se llevó a cabo bajo la supervisión del doctor Davis, con el anestesista Lane D. Robinson encargado de la sedación. Aunque uno de los progenitores expresó dudas, finalmente se dio luz verde al procedimiento.

La operación comenzó a primera hora de la mañana. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, a los veinte minutos, se produjo el colapso: "A las 6:12, M.L. ya no tenía pulso", recoge la demanda. Los padres sostienen que el exceso de sevofluorano administrado provocó el paro cardíaco y que nadie en la sala reaccionó a tiempo para detectar los primeros signos de alarma.

Solo tras maniobras de reanimación y la aplicación de epinefrina el corazón del niño volvió a latir. Fue trasladado inmediatamente al hospital, pero el daño cerebral ya estaba hecho.

Secuelas irreversibles

El pequeño pasó seis semanas ingresado antes de recibir el alta, aunque las secuelas son devastadoras. "Ha regresado a un estado infantil y debe volver a aprender todas las funciones básicas", se detalla en el escrito judicial.

La denuncia describe el alcance de la lesión: "M.L. no puede articular palabras, escribir, vestirse o usar el baño sin ayuda". El abogado de la familia lo resume sin rodeos: "La infancia de M.L. ha cambiado para siempre".

Ni la clínica ni el doctor Davis han respondido públicamente a la demanda. El anestesista Robinson, consultado por NBC News, se limitó a decir que no haría declaraciones y remitió cualquier explicación a su abogado, cuyo nombre no facilitó.

Los registros médicos consultados señalan que Davis no había tenido antecedentes de negligencia. Dirige la consulta desde 2021 tras haber trabajado en Seattle y contar con formación avanzada en odontopediatría y ciencias orales.