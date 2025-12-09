Los padres de una de las menores halladas muertas en Jaén: "Este caso no puede ser catalogado como un simple suceso aislado"

Hace unos días fueron encontrados en un parque de Jaén los cuerpos sin vida de Sharit y Rosmed, ambas menores de edad. Desde entonces, la policía se ha hecho cargo de la investigación para aclarar los motivos del fallecimiento de las dos adolescentes, aunque la policía apunta como principal hipótesis al suicidio de ambas.

La autopsia preliminar indicó que las jóvenes murieron por ahogamiento y sus cadáveres fueron encontrados sin signos de violencia externa ni indicios de la presencia de terceras personas.

Los padres de Sharit han emitido este martes un comunicado en el que piden "el máximo rigor" en la investigación de unos hechos que, consideran, no pueden tratarse "como un simple suceso aislado" y reclaman "una respuesta coordinada y urgente" de las instituciones señalando los problemas de salud mental de los jóvenes.

"Algo grave está ocurriendo con la salud mental y la seguridad de nuestros jóvenes, y como sociedad, debemos afrontarlo con la máxima seriedad (…) Reiteramos nuestro convencimiento de que este caso no debe quedar impune ni ser catalogado como un simple suceso aislado, sino como una alerta social que requiere una investigación exhaustiva de todas las circunstancias", explican en el comunicado.

Además, han mostrado su total predisposición para ayudar a las autoridades locales y nacionales al esclarecimiento de los hechos y han denunciado, como ya hicieran hace unos días, la "evidente falta de iluminación y seguridad" en el parque donde fueron hallados los cuerpos de las menores.

"Una situación que lamentablemente no facilitó la rápida intervención de la policía ni el hallazgo a tiempo de las menores (…) Nos preguntamos como ciudadanos y, ante los antecedentes de inseguridad y agresiones en parques públicos de la ciudad, por qué no se invierte en cámaras de vigilancia y seguridad en estos espacios de Jaén, considerados puntos neurálgicos", explican.

Piden perdón a la familia de Rosmed

En el comunicado, los padres de Sharit también han mostrado su pésame a la familia de Rosmed, a la que también han pedido perdón "por cualquier comentario que haya podido sonar desconsiderado o añadir más sufrimiento a su tragedia".

Y es que la pasada semana, el padre de Sharit descartó en Canal Sur la posibilidad de que se tratara de un suicidio y apuntó a la posibilidad de que fuera "el homicidio perfecto". Además, desveló una serie de mensajes que encontró en el móvil de su hija, algunos de ellos de una conversación con Rosmed.

"Reconocemos que ambas familias compartimos un dolor del mismo valor. En este momento, lo que nos une es la necesidad de conocer la verdad y de asegurar que se tomen medidas para evitar que tragedias como estas vuelvan a ocurrir", reza el comunicado.