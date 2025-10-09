El padre del sobrino de Almeida, sobre su hijo: "De una familia bien ha salido una oveja negra, pero cariñosísima y educadísima"

Este miércoles conocíamos que el sobrino del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, había sido detenido y enviado a prisión acusado de un presunto robo con violencia en una gasolinera en el barrio madrileño de Valdebebas.

Este jueves el periodista Carlos Quílez ha dado más detalles sobre el incidente en el programa 'Y ahora Sonsoles', además de haber podido hablar con el padre del joven.

"Es un chaval que ha ido contrasistema, como van muchos chavales hoy en día (…) De una familia bien ha salido el niño rebelde, la oveja negra por llamarla de alguna manera, pero una oveja negra cariñosísima, educadísima", ha dicho el padre en declaraciones al programa.

Según ha revelado Quílez, el padre del joven ha explicado al programa que su hijo estaba creciendo torcido y que había entrado en el mundo del graffiti y el pequeño menudeo. Horas antes del robo ambos habían estado en una reunión religiosa en el barrio de Hortaleza, donde al despedirse notó algo raro en él y le pidió que no hiciera tonterías, pero que "ni por asomo" se imaginaba lo que ocurriría después.

En declaraciones a 'Y ahora Sonsoles', asume que es un error de su hijo y que tiene que pagar por ello.

El robo se produjo en la madrugada del pasado domingo, cuando dos jóvenes atracaron una gasolinera de Valdebebas. Ambos iban en una moto y el sobrino de Almeida era quien portaba el cuchillo con el que se perpetró lo que la policía ha tipificado como robo con violencia.

La gasolinera estaba cerrada y solo atendía por ventanilla, por lo que entraron por la fuerza y ejerciendo violencia, aunque no se llevaron nada. La Policía pudo identificar rápidamente al joven gracias a las cámaras de seguridad y que tiró el cuchillo lleno de huellas en unos arbustos cercanos.

El sobrino de Almeida fue detenido el lunes y enviado a prisión preventiva sin fianza después de pasar a disposición judicial, ya que tiene antecedentes por robo. La de este jueves será su tercera noche en Soto del Real.