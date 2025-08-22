El padre de Lamine Yamal enciende las redes: "Más seguridad en Barcelona y menos ladrones"

La seguridad en Barcelona vuelve a estar en el centro del debate público y esta vez el foco lo ha puesto Mounir Nasraoui, padre del joven futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal. Con una sola publicación en Instagram, acompañada de un emoji de oración, Nasraoui ha lanzado un mensaje contundente: "más seguridad en Barcelona y menos ladrones".

Antecedentes personales

En junio, el padre de Yamal ya había dado que hablar tras revelar que padece epilepsia y denunciar que había sido víctima de robos. Entonces aseguró que "la gente se aprovecha" de su condición médica. Este nuevo mensaje ha despertado la incógnita de si estaría vinculado a un nuevo episodio de delincuencia sufrido en primera persona.

La otra polémica: los rumores de pareja

El 6 de agosto, en el Trofeo Joan Gamper que enfrentó al Barça con el Como italiano, Nicki Nicole fue vista en el palco VIP junto a Bizarrap. La artista llamó la atención no solo por su presencia, sino porque vestía la camiseta azulgrana con el nombre y dorsal de Yamal. Para muchos aficionados, ese detalle fue una señal de complicidad que alimentó las versiones de un posible romance.

La especulación creció aún más cuando, días después, ambos fueron fotografiados llegando al aeropuerto privado de Barcelona tras pasar dos días en Mónaco.

La reacción de Nasraoui

Ante el revuelo mediático, Mounir Nasraoui, padre del delantero, habló claro en declaraciones a Europa Press: "No sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida".

Lejos de alimentar los rumores, Nasraoui restó importancia a todo lo que rodea a su hijo fuera del césped. "Yo voy a estar viendo a mi hijo, con quién está saliendo, con... Por favor, tío, un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo".

Entre bromas y tradiciones familiares

Consultado sobre si Yamal tendría a Nicki Nicole como fondo de pantalla en su móvil, respondió entre risas: "Qué va, hombre! Eso no me lo creo yo. Como lo haga eso, tío, a mí, pues vamos. No, tío. Él tiene hermanos, tiene familia, tiene madre, tiene padre, tiene abuela. No tiene que poner ahí".

El padre del jugador insistió en que en su casa hay normas claras de respeto que marcan la relación entre padres e hijos: "Yo hablo con mi hijo, pero en nuestras tradiciones tenemos respeto hacia los hijos, y los hijos hacia los padres. Mi hijo no me va a venir a decir ‘papá tengo novia’. Esas son cosas privadas suyas, no son mías. Cada uno con lo suyo".