El padre Ángel responde a los problemas en torno a la iglesia de San Antón: "Que vengan solo los que necesitan comer"

El proyecto solidario que desde hace más de diez años encabezan el padre Ángel y su ONG Mensajeros de la Paz en la iglesia de San Antón, por el que dan de comer a todo tipo de personas, ha desembocado en un problema de convivencia con los vecinos que denuncian que desde hace tiempo en las inmediaciones del templo se producen peleas, trapicheos y comportamientos incívicos que hacen que la Policía tenga que hacer acto de presencia constantemente. Por eso el padre Ángel ha llegado a una conclusión: "Que vengan solo los que necesitan comer".

La versión de los vecinos

Por eso mismo, el programa Más de Uno Madrid ha contactado con Esteban Nieto, presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca-Salesas, quien ha descrito el ambiente que se vive en el barrio como "insoportable", lo que ha provocado que muchas personas hayan "vendido sus viviendas" o lo hayan pensado. No obstante, la situación no queda aquí, puesto que muchos vecinos han sido amenazados y han tenido que interponer demandas, motivo por el que no quieren hablar con la prensa.

Nieto ha denunciado también que se han reunido con el Ayuntamiento de Madrid y el Arzobispado, las dos instituciones encargadas del centro religioso, sin embargo, ha lamentado que "nadie pone orden"."No sé si están esperando a que muera alguien o que prendan fuego al templo", ha añadido.

Nieto ha recalcado que está "muy bien ayudar", pero que las personas que acuden a la iglesia de San Antón necesitan otro tipo de auxilio que tiene que ver más con el sociosanitario, psicológico o psiquiátrico y no solo con recibir un bocadillo. De hecho, ha calificado el proyecto como "fallido" y ha instado al padre Ángel a buscar un "espacio y medios adecuados" y ha puesto como ejemplo la parroquia de San Antonio de los Alemanes.

Alegatos del padre Ángel

Por su parte, el padre Ángel ha aseverado que ha hablado en numerosas ocasiones con los vecinos, pero no creo que el problema "sea para tanto". Donde sí que ha hecho énfasis es en el aumento de personas que acuden a su parroquia: "El problema es que ha aumentado la pobreza y antes venían 100 y ahora 300 personas".

Asimismo, ha defendido que lo hacen lo mejor posible y que además trabajan con profesionales, como trabajadores sociales, así como cuentan con una red de hasta siete hogares donde las personas "viven y duermen". "Los que vienen aquí son los que están en la calle de verdad", ha agregado.

Del mismo modo, ha negado que exista un efecto llamado, aunque ha reconocido que en la iglesia no ocurre "absolutamente nada anormal", pero que en la calle no pueden hacer nada. Además, ha subrayado que el templo es precisamente eso y no "un hospital ni un psiquiátrico".

Puntos de encuentro entre ambas partes

El padre Ángel se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos, de hecho, ha expresado que en muchas ocasiones son ellos mismos los que salen a la calle a decirles a quienes generan alboroto que se marchen. También se ha mostrado agradecido a los vecinos del barrio, puesto que, como ha reconocido, muchos de ellos ayudan "a repartir el desayuno". "Esto no es una guerra", ha expresado.

No obstante, Nieto no se ha mostrado tan colaborativo, ya que ha expresado que han llegado a un "punto de no retorno". Y le ha pedido que tome conciencia de que su proyecto es "fallido" y de que debe buscar "un espacio y medios adecuados". "Si quiere ayudar a estas personas, busque otro espacio", ha concluido.

Con todo, ambas partes se han emplazado a una reunión con el Ayuntamiento y el Arzobispado para poder llegar un acuerdo que satisfaga a ambas partes.