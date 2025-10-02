Pablo Iglesias no se corta con Pedro Sánchez por la flotilla: "Desprestigio para nuestros militares y ridículo europeo"

El cofundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha cargado contra Pedro Sánchez a raíz de la gestión de la Global Sumud Flotilla, la misión humanitaria con destino a Gaza que fue interceptada por Israel. Iglesias calificó como un “desprestigio para nuestros militares y un ridículo europeo” el anuncio de que una fragata española protegería a la flotilla para, posteriormente, no garantizar esa cobertura.

“La política de titulares tiene las patas cortas. Anunciar que una fragata de la Armada va a proteger a la flotilla implica la responsabilidad de hacerlo. Desprestigio para nuestros militares y ridículo europeo. Hay formas más dignas de hacer el paripé para reclamar el Nobel”, escribió Iglesias en la red social X.

Choque entre PSOE y Sumar por la protección de la flotilla

Las palabras de Iglesias se suman a las tensiones internas en la coalición de Gobierno. Desde Sumar critican la “tibieza” socialista y reclaman más firmeza frente al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu.

Desde Copenhague, Pedro Sánchez evitó la confrontación directa con Israel y subrayó que la “prioridad absoluta” es la seguridad de los españoles retenidos, sin valorar de momento la legalidad de la actuación israelí en aguas internacionales. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, también optó por la prudencia, asegurando que primero se garantizará la protección consular y diplomática y, más adelante, se estudiarán posibles medidas.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que el ‘Furor’ permanecerá en la zona “hasta que todos los activistas sean liberados y puedan regresar a sus países”, reivindicando que la actuación de la Armada ha sido “siempre pacífica” y apelando al respeto del derecho internacional.