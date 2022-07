Otra modelo denuncia la campaña de Igualdad por editar su cuerpo y borrar su prótesis en la pierna

La modelo británica Nyome Nicholas-Williams ha denunció que la campaña del Ministerio español de Igualdad destinada a reivindicar la diversidad corporal ha usado su imagen sin su permiso. La modelo aseguró a BBC y en sus redes que los responsables de la citada campaña no tomaron una fotografía suya de cualquier base de datos "online", sino que la descargaron de su propio perfil de la red social Instagram, lo que calificó de "grosero e irrespetuoso".

Una modelo de la campaña Igualdad de se queja de que el Gobierno ha usado su imagen sin permiso / Ministerio de Igualdad / Instituto de las Mujeres

A esta denuncia hoy se ha sumado otra de las protagonistas del cartel, Sian Lord. Lamenta que no solo no le han pedido permiso, sino que además han editado su cuerpo eliminando su prótesis en la pierna: "No sé ni como empezar a explicar esto y el enfado que tengo. Estoy literalmente temblando. Una cosa es usar mi imagen sin mi permiso pero otra es editar mi cuerpo, mi cuerpo, con mi pierna protésica. No sé ni qué decir. Estoy temblando".

La empresa encargada de realizar el cartel 'ArteMapache' ha emitido un comunicado en el que reconoce no haber pedido permiso a las implicadas. Además niegan que el precio que se les ha pagado sea 84.000€ como circula en redes sociales:

"Primero de todo me gustaría pedir públicamente disculpas a las modelos por haberme inspirado en sus fotografías para la campaña “El verano también es nuestro” y por haber utilizado una tipografía sin licencia Tras la polémica, justificada, entorno a los derechos de imagen de la ilustración he considerado que la mejor forma de paliar los daños que se hayan podido derivar de mi conducta es repartir los beneficios que se derivan de este trabajo a partes iguales entre las protagonistas del cartel y comprando la licencia de la tipografía (Me estoy poniendo en contacto con ellas para solucionarlo cuanto antes. Hice este cartel por un coste de 4.490€. Es falso que haya cobrado 84.000€".