El origen real de Halloween: por qué no es una fiesta americana

Todo el mundo asocia la celebración de Halloween con la cultura norteamericana, pero su carácter "americano" viene más de su versión moderna (comercial, cinematográfica y culturalmente influyente) que de su origen espiritual o histórico. La realidad es que Halloween no nació en Estados Unidos, aunque allí se popularizó. Su origen real es mucho más antiguo y está ligado a rituales celtas de más de dos mil años y a la adaptación cristiana medieval.

El origen de Halloween se remonta al festival celta de Samhain (pronunciado sauin), que significa "fin del verano". Esta celebración la realizaban los celtas hace más de 2.000 años en Irlanda, Escocia y otras zonas del norte de Europa y marcaba el fin de la cosecha y el comienzo del invierno. En esta fecha, se realizaban ofrendas a los antepasados y seres queridos fallecidos, quienes se pensaba que regresaban temporalmente al mundo de los vivos. Además, la noche de Samhain se encendían hogueras, ya que el fuego simbolizaba protección y purificación. Las personas solían reunirse alrededor de estas hogueras y, al finalizar, llevaban cenizas o brasas a sus hogares para protegerlos durante el invierno.

En muchas zonas de España, como en otras regiones de tradiciones celtas, era común tallar nabos o calabazas para ahuyentar a los espíritus malignos.

La cristalización de la celebración

Con la expansión del cristianismo, la Iglesia trató de adaptar las celebraciones paganas, y en el siglo VIII, el papa Gregorio III fijó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos (All Hallows' Day), y la noche anterior pasó a llamarse All Hallows' Eve, que con el tiempo derivó en Halloween.

De este modo, una antigua fiesta pagana se fusionó con el calendario cristiano, pero conservó muchos de sus símbolos originales: las velas, las almas de los muertos y el vínculo con el otoño.

¿Cómo llegó a Estados Unidos?

Halloween llegó a América del Norte en el siglo XIX gracias a los inmigrantes irlandeses y escoceses, que llevaron sus tradiciones, como las linternas hechas con nabos o calabazas (jack-o'-lanterns). Allí, la fiesta se transformó: se mezcló con costumbres locales, se popularizó el truco o trato (trick or treat) y adquirió un tono más festivo y comercial, con disfraces, dulces y decoración temática.