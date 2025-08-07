El orden correcto para limpiar la casa, según los expertos

Cada uno tiene su forma de limpiar, ya que muchas veces nos adaptamos a las necesidades de limpieza de nuestro hogar. Pero según los expertos existe un orden que podemos aplicar cada vez que limpiemos y así asegurarnos de que es efectiva.
Pero debemos tener en cuenta también otros aspectos para que nuestra limpieza perdure en el tiempo:
- Frecuencia: divide tareas diarias (lavar platos, recoger) y semanales (limpieza profunda).
- Productos: usa herramientas adecuadas (ej. cepillo para grietas, microfibra para polvo).
- Hábitos: mantener el orden diario reduce el tiempo de limpieza profunda.
Según los expertos en organización y limpieza, el orden correcto para limpiar la casa de manera eficiente es el siguiente:
1.Recoger y ordenar
Antes de empezar a limpiar, retira objetos fuera de lugar (ropa, juguetes, platos sucios, etc.). Esto facilita el acceso a las superficies y evita obstáculos.
2. Limpieza de arriba hacia abajo
Siempre comienza por las zonas altas (estantes, ventiladores, lámparas) y termina en el suelo. Así, el polvo y la suciedad caen y se recogen al final.
3. Polvo y superficies
Limpia el polvo con un paño (seco o ligeramente humedecido) en muebles, marcos de puertas, electrodomésticos y objetos decorativos. Usa un plumero o aspiradora con accesorio para áreas difíciles.
4. Vidrios y espejos
Limpia ventanas y espejos con un producto específico o vinagre diluido en agua, usando un paño de microfibra para evitar rayones.
5. Cocina y baño (zonas húmedas)
En el caso de la cocina, comienza limpiando encimeras, electrodomésticos, grifos y el exterior de las puertas de los muebles. No olvides el microondas y el interior del refrigerador, es necesario una limpieza profunda de vez en cuando.
En el caso del baño, comienza desinfectando el inodoro y continúa con el lavamanos, ducha/bañera y grifería. Usa productos antibacterianos para eliminar gérmenes.
6. Aspirar o barrer
Una vez realizados todos los pasos anteriores es hora de retirar el polvo y pelos del suelo, primero barriendo o pasando la aspiradora, especialmente en esquinas y debajo de los muebles. Para asegurarte que has recogido todo el polvo y pelos del suelo, después de pasar la escoba y/o la aspiradora, puedes hacer un paso extra usando una mopa, ya que se encargará de recoger los posibles restos que hayamos pasado por alto.
7. Trapear o fregar suelos
Finaliza limpiando el piso con agua y desinfectante, empezando por la zona más alejada de la puerta para evitar pisar áreas ya limpias.
8. Aromatizar
Esta opción es opcional. Puedes usar difusores de aromas o sprays para dejar un aroma fresco. Para que el olor perdure debes:
- Ventilar la casa antes de aplicar sprays (renueva el aire).
- Rociar en textiles (sofás, cojines, cortinas) para que el aroma perdure.
- Evitar excesos: Mejor 2-3 toques sutiles que saturar el espacio.
A la hora de elegir las fragancias puedes tener en cuenta estas recomendaciones según el ambiente:
- Cocina: Limón, hierbabuena o vainilla (neutralizan olores).
- Baño: Menta o eucalipto (sensación de limpieza).
- Sala/Habitación: Lavanda (relajante) o jazmín (aromático).
Cómo limpiar tus herramientas de limpieza
Para que nuestra limpieza sea efectiva tenemos que saber desinfectar y mantener nuestras herramientas de limpieza. Te aconsejamos cómo realizar este paso según el utensilio:
- Trapos de microfibra: puedes lavarlos a mano o en la lavadora en agua caliente (60°C) y jabón neutro. No uses suavizante, ya que reduce su capacidad de absorción. Si están muy sucios, añade bicarbonato o vinagre al ciclo de lavado. Es recomendable que los seques al aire.
- Escoba: el mango de la escoba será muy sencillo, con toallita desinfectante o paño con alcohol. En el caso de la parte de las cerdas, sumergelas en agua jabonosa caliente y frota con un cepillo. Si tiene polvo o cabellos, usa un peine o cuchillo para desenredar. Enjuaga y deja secar boca abajo (evita que se deforme).
- Fregona (mopa o trapeador): es importante el mantenimiento después de cada uso. Enjuaga bien con agua caliente para eliminar restos de suciedad. Si usas productos químicos (lejía, detergente), aclárala bien para que no se degrade.
Para una limpieza profunda, ten la fregona a remojo en agua caliente y vinagre blanco (1 parte de vinagre por 3 de agua) durante 30 min. A continuación, frota con un cepillo las fibras para eliminar residuos. Para finalizar, enjuagala y dejala secar al aire libre (evita guardarla húmeda).
- Cubo de la fregona: vierte agua caliente más jabón líquido y frota con un cepillo. Para desinfectar, usa lejía diluida (1 parte de lejía por 10 de agua). Enjuaga bien y sécalo al revés para evitar humedad.