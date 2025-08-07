El orden correcto para limpiar la casa, según los expertos

Cada uno tiene su forma de limpiar, ya que muchas veces nos adaptamos a las necesidades de limpieza de nuestro hogar. Pero según los expertos existe un orden que podemos aplicar cada vez que limpiemos y así asegurarnos de que es efectiva.

Pero debemos tener en cuenta también otros aspectos para que nuestra limpieza perdure en el tiempo:

Frecuencia: divide tareas diarias (lavar platos, recoger) y semanales (limpieza profunda).

Productos: usa herramientas adecuadas (ej. cepillo para grietas, microfibra para polvo).

Hábitos: mantener el orden diario reduce el tiempo de limpieza profunda.

Según los expertos en organización y limpieza, el orden correcto para limpiar la casa de manera eficiente es el siguiente:

1.Recoger y ordenar

Antes de empezar a limpiar, retira objetos fuera de lugar (ropa, juguetes, platos sucios, etc.). Esto facilita el acceso a las superficies y evita obstáculos.

2. Limpieza de arriba hacia abajo

Siempre comienza por las zonas altas (estantes, ventiladores, lámparas) y termina en el suelo. Así, el polvo y la suciedad caen y se recogen al final.

3. Polvo y superficies

Limpia el polvo con un paño (seco o ligeramente humedecido) en muebles, marcos de puertas, electrodomésticos y objetos decorativos. Usa un plumero o aspiradora con accesorio para áreas difíciles.

4. Vidrios y espejos

Limpia ventanas y espejos con un producto específico o vinagre diluido en agua, usando un paño de microfibra para evitar rayones.

5. Cocina y baño (zonas húmedas)

En el caso de la cocina, comienza limpiando encimeras, electrodomésticos, grifos y el exterior de las puertas de los muebles. No olvides el microondas y el interior del refrigerador, es necesario una limpieza profunda de vez en cuando.

En el caso del baño, comienza desinfectando el inodoro y continúa con el lavamanos, ducha/bañera y grifería. Usa productos antibacterianos para eliminar gérmenes.

6. Aspirar o barrer

Una vez realizados todos los pasos anteriores es hora de retirar el polvo y pelos del suelo, primero barriendo o pasando la aspiradora, especialmente en esquinas y debajo de los muebles. Para asegurarte que has recogido todo el polvo y pelos del suelo, después de pasar la escoba y/o la aspiradora, puedes hacer un paso extra usando una mopa, ya que se encargará de recoger los posibles restos que hayamos pasado por alto.

7. Trapear o fregar suelos

Finaliza limpiando el piso con agua y desinfectante, empezando por la zona más alejada de la puerta para evitar pisar áreas ya limpias.

8. Aromatizar

Esta opción es opcional. Puedes usar difusores de aromas o sprays para dejar un aroma fresco. Para que el olor perdure debes:

Ventilar la casa antes de aplicar sprays (renueva el aire).

Rociar en textiles (sofás, cojines, cortinas) para que el aroma perdure.

Evitar excesos: Mejor 2-3 toques sutiles que saturar el espacio.

A la hora de elegir las fragancias puedes tener en cuenta estas recomendaciones según el ambiente:

Cocina: Limón, hierbabuena o vainilla (neutralizan olores).

Baño: Menta o eucalipto (sensación de limpieza).

Sala/Habitación: Lavanda (relajante) o jazmín (aromático).

Cómo limpiar tus herramientas de limpieza

Para que nuestra limpieza sea efectiva tenemos que saber desinfectar y mantener nuestras herramientas de limpieza. Te aconsejamos cómo realizar este paso según el utensilio: