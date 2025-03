La oposición más sencilla: 4.000 plazas, solo 12 temas y basta con tener la ESO

Las oposiciones es una de las opciones más escogidas para obtener un empleo estable con sueldo fijo y buenas condiciones laborales. Muchas de ellas requieren un alto grado de especialización y de conocimientos que acotan mucho las personas que pueden presentarse. Sin embargo, hay oposiciones públicas que tienen pocos requisitos y que, en caso de aprobarlas, permite acceder a un trabajo que permite poder tener un buen balance entre la vida laboral y la personal.

Una de estas oposiciones permite presentarse sin apenas requisitos y que, además, cuenta con la ventaja de no tener mucho temario, ya que únicamente son doce temas y lo único imprescindible es tener la ESO.

La oposición

Se trata de las oposiciones de Correos, que es considerada una de las más asequibles por todo lo mencionado. La prueba consiste en un examen de tipo test de 100 preguntas con cuatro opciones posibles de respuesta. Los errores no restan. Incluye 90 preguntas sobre el temario y otras diez de tipo psicotécnico.

En caso de aprobar, pasarías a la fase de concurso en la que se suman puntos que se obtienen por la antigüedad en Correos, por tener cursos o formaciones complementarias, estudios superiores a la ESO o conocimiento de idiomas. La convocatoria de estas oposiciones es muy frecuente y se suelen ofertar en torno a 4.000 puestos de trabajo en áreas de reparto, agente de clasificación o atención al cliente.

Los requisitos para presentarse no son difíciles de cumplir: tener la nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea, ser mayor de 18 años y no superar la edad de jubilación forzosa. Tener el título de ESO, Graduado Escolar o equivalente. No sufrir enfermedades o limitaciones físicas o psíquicas que impidan realizar las tareas. Según el puesto, puede ser necesario contar con el carnet A, A2 o B de conducir.