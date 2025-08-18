La ONU se pronuncia sobre los incendios en España: "Son más que una crisis estacional"

Naciones Unidas ha alertado de que los incendios forestales que arrasan España este verano representan "más que una crisis estacional" y se están convirtiendo en una "nueva normalidad" debido al impacto del cambio climático. Olas de calor extremo, sequías prolongadas, vientos intensos y la acumulación de vegetación seca están detrás de los fuegos que han devastado ya 344.417 hectáreas en 224 incendios registrados este año, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

El pronunciamiento fue hecho público hoy por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), coincidiendo con el Día Mundial de la Prevención de Incendios.

Cinco claves para frenar los incendios

La UNDRR ha difundido un paquete de medidas urgentes para reforzar la prevención y reducir los riesgos derivados de los incendios extremos.

1. Gestión forestal activa: Naciones Unidas pone el acento en la reducción del material inflamable mediante podas, pastoreo controlado y quemas prescritas. Además, subraya la eficacia de los cortafuegos como "barreras para detener o ralentizar la propagación del fuego".

2. Urbanismo resiliente: La organización señala la importancia de planificar nuevos desarrollos urbanos que contemplen espacios defensivos y materiales resistentes al fuego para reducir daños en caso de emergencias.

3. Sistemas de alerta temprana: Ante lo imprescindible de una detección rápida, la ONU reclama "ampliar y conectar redes de detección locales con pronósticos regionales". Como ejemplo, cita el caso de Suecia, que ya utiliza satélites VIIRS para detectar incendios en 15 minutos y enviar automáticamente alertas a los bomberos municipales.

4. Conciencia comunitaria: "Es crucial que los ciudadanos sean conscientes del riesgo y estén equipados con conocimientos sobre prácticas seguras, evacuación y reporte de peligros", señaló la UNDRR, que recuerda la importancia de la formación de la población en entornos de riesgo elevado.

5. Resiliencia inclusiva y planificación multirriesgo: La ONU destaca que las políticas de prevención deben dar prioridad a personas mayores, con discapacidad o en situación vulnerable. Además, alerta que los incendios no solo destruyen ecosistemas, sino que también incrementan amenazas futuras, como inundaciones, al eliminar la vegetación que retiene el agua de la lluvia.

Una amenaza que se extiende por Europa

La ola de incendios no afecta únicamente a España. Desde el Mediterráneo hasta los Balcanes se han registrado focos activos que han arrasado miles de hectáreas y dejado varias víctimas mortales.

Para la ONU, la única forma de afrontar este escenario es asumir que los incendios forestales son ya una crisis estructural agravada por el cambio climático, y aplicar de manera urgente políticas de prevención y adaptación a gran escala.