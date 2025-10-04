Ocho detenidos y 20 mossos heridos en Barcelona tras una manifestación en apoyo a Palestina

Ocho personas han sido detenidas en los disturbios de este sábado en el centro de Barcelona durante una segunda manifestación en apoyo a Palestina. En ella, varios manifestantes han provocado altercados en los que han sido heridos leves veinte agentes de los Mossos y se han ocasionado daños en varios comercios, sobre todo de alimentación y ropa.

La policía catalana ha informado que los detenidos están acusados de desórdenes públicos, daños y atentado a los agentes de la autoridad. Los incidentes han tenido lugar esta tarde en el transcurso de una manifestación propalestina que ha congregado a unas dos mil personas, según fuentes del ayuntamiento, y que inicialmente ha discurrido de formar pacífica.

Sin embargo, en torno a las 19:00 horas, al llegar la marcha a Las Ramblas (actualmente en obras) varios manifestantes han volcado vallas, han cogido baldosas y las han lanzado contra los cristales de varios comercios.

Vandalismo

Los incidentes se han extendido entonces por la plaza de Catalunya, donde han volcado bicicletas para impedir el paso de las furgonetas de los Mossos, y por la plaza de Urquinaona. Además, un coche de la policía catalana ha sido vandalizado con pintadas de los manifestantes.

Estos disturbios han llevado a los agentes de las unidades BRIMO y ARRO de los Mossos a tener que realizar diversas cargas. Así, la manifestación, que debía continuar hasta las Drassanes de Barcelona, se ha visto paralizada debido a una acampada propalestina de unas 300 personas.

Los Mossos, además, han detenido este mediodía, al acabar una gran manifestación propalestina que ha recorrido el centro de Barcelona, a una persona por causar destrozos también en un local.