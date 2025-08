Nuevos retrasos en los trenes: ¿puedo reclamar el reembolso del billete y cuáles son los plazos?

Los retrasos en los trenes entre Madrid y Sevilla no solo dejaron a cientos de viajeros atrapados, también abrieron la puerta a reclamaciones. Facua-Consumidores en Acción ha salido al paso para recordar que todos los afectados tienen derecho a recuperar el dinero del billete.

Una avería que paralizó la línea

La incidencia se produjo entre Sevilla y Guadajoz, afectando a las dos vías por una pérdida de tensión en la catenaria entre las estaciones de Majarabique y Sevilla Santa Justa. ¿El resultado? Trenes de alta velocidad, tanto de larga como de media distancia, completamente paralizados durante horas.

¿Tienes derecho a devolución?

En un comunicado, Facua subraya que los pasajeros que sufrieron los retrasos tienen derecho a reclamar el importe íntegro del billete. Lo ampara el Reglamento (UE) 2021/782, que establece los umbrales de compensación según la duración del retraso.

"Los pasajeros de Avant, Media Distancia y AVE tendrán derecho a la devolución del 100% del billete si el retraso es superior a 30, 60 o 90 minutos, respectivamente", recoge la operadora.

La organización lo deja claro

Facua insiste en que la causa del problema no puede ser utilizada como pretexto para evitar la devolución. Según la normativa europea, solo los fenómenos meteorológicos extremos o los sabotajes justifican una exención. Aquí no fue el caso:

"Renfe no puede negarse a entregar el dinero, ya que la incidencia en una catenaria no se encuentra recogida dentro de las excepciones de la normativa europea que permiten no realizar el reembolso", remacha la organización.

Petición directa a Adif

Facua también exige explicaciones a Adif. Reclama que se esclarezcan los motivos concretos que provocaron la pérdida de tensión y que se actúe con claridad ante una situación que afectó a miles de usuarios:

"Máxima transparencia", es lo que pide la asociación a la gestora de infraestructuras ferroviarias.