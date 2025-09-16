Nuevos retrasos en trenes AVE entre Andalucía y Madrid provocados por robo de cable

Los trenes de Alta Velocidad de media y larga distancia en Andalucía han vuelto a registrar incidencias en la mañana de este martes, 16 de septiembre. Una avería en los sistemas de comunicación, ocasionada por el robo de cable en la zona de Guadajoz (Carmona, Sevilla), provocó retrasos de entre 10 y 40 minutos en los AVE que circulan por el tramo Córdoba–Guadajoz.

ADIF ha informado en sus redes sociales de que el problema ya ha sido resuelto.

Poco antes de las 08.00 horas, Adif ha informado a través de su cuenta de X que "una vez repuesto el material robado se normalizan los sistemas y se restablece la circulación con normalidad".

Un problema cada vez más común

No es la primera vez. En 2024, se registraron en España un total de 4.433 robos de cableado de cobre y otros materiales conductores, lo que representa un incremento del 87 % en comparación con 2019. Andalucía fue una de las comunidades más afectadas, con 745 casos en ese periodo.

En mayo de 2025, un robo en cinco puntos de la provincia de Toledo afectó a más de 10.700 viajeros y provocó retrasos de hasta varias horas. En ese caso, el ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el incidente como un acto de sabotaje, señalando que el valor económico del cobre robado era mínimo en comparación con los daños causados al servicio ferroviario.