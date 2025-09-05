Un nuevo récord para Neymar: hereda cerca de mil millones de dólares de un desconocido

La noticia saltó a los medios con asombro: Neymar Jr., una de las mayores estrellas del fútbol mundial, figura como el inesperado heredero de toda la fortuna de un empresario brasileño, desconocido hasta ahora para el jugador y el público. Los hechos se remontan a un testamento formalizado en Porto Alegre, del estado de Río Grande del Sur, en el sur de Brasil.

El sorprendente suceso ha generado debate e incredulidad por la cuantía de la herencia y la peculiaridad del vínculo, pone de nuevo a Neymar en el centro de la actualidad mundial, con una historia que une deporte, riqueza y misterio.

Un testamento inesperado y estratosférico

El documento fue formalizado y autenticado el pasado 12 de junio en una notaría de la localidad, con dos testigos. La identidad del benefactor permanece en el anonimato, pero se sabe que tiene cerca de 31 años, enfrenta graves problemas de salud y nunca conoció personalmente al futbolista.

La única razón para su decisión es la conexión que siente con Neymar: "Me identifico con él por su relación con su padre y porque también sufro difamaciones", declaró el empresario en varios medios brasileños.

Complicaciones legales y reacción pública

Aunque el documento ha sido validado, la herencia únicamente se hará efectiva si los tribunales brasileños lo aprueban y Neymar acepta públicamente ser el heredero. Por ahora, ni el jugador ni su entorno han emitido comentarios oficiales, mientras que la noticia sigue generando asombro y debate social en Brasil y el resto del mundo.

La herencia incluso iguala el patrimonio actual de Neymar, que ya supera los mil millones de dólares gracias a sus contratos deportivos y publicitarios.

Una fortuna que supera cualquier sueño

La cifra que podría recibir Neymar asciende a entre 846 y más de mil millones de dólares, según diferentes fuentes periodísticas. Este gesto, tan insólito como generoso, ha convertido a Neymar en el eje de una historia viral que parece sacada de una novela.