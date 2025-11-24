El nuevo logo de Madrid que incendia a la oposición: "Proceso opaco y a dedo"

El Ayuntamiento de Madrid ha renovado su identidad gráfica, por primera vez en 20 años, con un nuevo logo que no ha gustado a la oposición, que ha criticado la manera de llevar a cabo el proyecto "marca Almeida", tal y como lo ha calificado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.

Maroto alega que ha habido "falta de transparencia y participación", así como que se ha impuesto "una imagen sin la participación de la ciudadanía". De la misma opinión se ha mostrado el portavoz de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, quien ha tachado el proceso de "opaco y a dedo". Asimismo, ha lamentado que es "una vergüenza", porque lo que debería ser "un símbolo colectivo" no es "el reflejo de un proceso compartido".

El Ayuntamiento ha anunciado este cambio justo en uno de los momentos de mayor visibilidad del año, el encendido de luces de la capital. En el momento del anuncio había unas 150.000 personas en las calles del centro de Madrid y cerca de 29.000 en directo a través del canal oficial.

Ha costado "cero euros" y puede adaptarse a cualquier formato digital

El nuevo logo incluye un oso, un madroño, la corona y las siete estrellas, "todo aquello que nos identifica", ha justificado el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Sin embargo, en comparación al anterior, el trazo es más sencillo, más minimalista y se puede adaptar a cualquier formato digital.

"En los tiempos que corren tenemos que adaptarnos a las exigencias de comunicación que hay hoy en día", ha explicado el alcalde desde CentroCentro, al tiempo que ha indicado que el coste ha sido "cero euros" porque lo han diseñado "los servicios de la Dirección General de Comunicación del Ayuntamiento".

'Madrid, cruce de caminos', el nuevo lema del Ayuntamiento

Además, al escudo se añade la tipografía 'Chulapa', de uso libre y gratuito, netamente madrileña y basada en la ideada por Ruiz de Luna para el callejero histórico de la ciudad. El Ayuntamiento la ha usado con anterioridad, como en los carteles de la festividad de San Isidro.

Según el alcalde, el cambio "no supone modificar el escudo y la bandera del Ayuntamiento de Madrid" y resume "muy bien cuál es el espíritu de la ciudad". "Es una actualización que engancha", ha asegurado. La actualización del logo va de la mano del nuevo lema del Ayuntamiento, que según el alcalde se ha venido diciendo últimamente por los miembros de la corporación: "Madrid, cruce de caminos".