Nuevo caos ferroviario: un tren Madrid-Cádiz parado en Córdoba durante horas "sin agua ni aire acondicionado"

Nuevo caos ferroviario, esta vez un tren Alvia que ha salido a las 7:00 horas de Madrid con destino Cádiz, pero que en torno a las 9:45 horas se ha parado por completo a la altura de Córdoba. "Estamos sin aire, sin agua, sin cobertura", ha contado Antonio, uno de los pasajeros, a Onda Cero.

Ha detallado que, antes de pararse por completo, ha sufrido varias paradas breves, pero que ha podido continuar. Si bien "a las 9:45 horas se ha parado el tren en seco, se han apagado las luces en mitad de Córdoba".

Además, ha indicado que "la situación se está poniendo cada vez peor porque la gente se está poniendo más nerviosa, el calor es peor con el paso de las horas". En cuanto a las soluciones, ha asegurado que "Renfe no nos ofrece ninguna alternativa".

En principio iban a mandar un tren de socorro "pero aquí no hay nadie. No viene nadie a informar, la situación es un desastre". Aunque tras la llegada de la Guardia Civil, parece ser que sí iba a llegar finalmente la ayuda. Hasta entonces, los vecinos de otras localidades cercanas les han llevado alimentos y agua.

En cuanto a las causas, no está muy claro lo sucedido, porque al principio les han dicho que era un problema de la vía, pero después les han mandado un mensaje informándoles de que se trataba de un problema en el tren. "Han estado un rato intentando arrancarlo, pero no ha habido manera" ha señalado.

La política de verdad no debería parar nunca

Precisamente sobre esta problemática se ha pronunciado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, que ha acusado al Gobierno de "estar en paradero desconocido" en pleno agosto, con "los trenes cayéndose a cachos" por el caos ferroviario.

En un vídeo enviado a los medios, Ezcurra ha manifestado que "la política de verdad no debería parar nunca" y ha puesto en valor la labor de "los agricultores, los trabajadores, los servidores públicos" y privados que están manteniendo a España "viva, a pesar de tener un Gobierno muerto".

La vicesecretaria, además, ha querido poner en valor la labor de "nuestros pueblos, les debemos mucho porque son más que una polémica de verano que algunos quieren resolver con paternalismos falsos y con golpes en el pecho" y por eso ha afirmado que el PP se va a "dejar la piel" para garantizar que a los pueblos llegue vida, oportunidades y futuro.