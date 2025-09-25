Nueve de cada diez familias temen que sus hijos vapeen y piden que se limiten los puntos de venta

La preocupación porque los menores vapeen se ha instalado en los hogares españoles. Esta es la principal conclusión que se extrae de una encuesta que ha realizado la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) a 400 familias. El resultado de dicho estudio no puede ser más revelador, puesto que nueve de cada diez padres reconocen el temor a que sus hijos hagan uso de cigarrillos electrónicos y han señalado la venta libre como la principal causa de que estos productos sean tan accesibles.

Por eso mismo, el estudio revela que el 93,3% de las familias considera prioritario restringir los puntos de venta para reducir el acceso de los menores a estos dispositivos. Actualmente, los vapers pueden adquirirse sin dificultad en bazares, gasolineras, peluquerías, tiendas de conveniencia o grandes superficies. De hecho, el anteproyecto de ley que está en tramitación no contempla, por el momento, limitar esta oferta.

Por otra parte, más de la mitad de las familias en encuestadas -58%- apuesta por exigir el DNI en los puntos de venta. Mientras que una minoría (12,5%) es más proclive a sancionar tanto a los menores, como a sus padres cuando se les sorprenda haciendo uso de estos dispositivos.

Del mismo modo, este estudio también ha preguntado acerca de quién debe cargar con la responsabilidad de prevenir que los menores usen vapeadores. En este punto hay disparidad de opiniones, puesto que cerca de la mitad cree que deben ser las propias familias. A su vez, el 41,5% de los encuestados piensa que es una tarea compartida con el Gobierno; el 12 % culpa en exclusiva al Gobierno, un porcentaje que sube hasta el 16% en aquellos casos en los que sus hijos tienen entre 15 y 17 años.

Con todo, la UPEV subraya que el debate debe centrarse en medidas "reales y eficientes". Arturo Ribes, presidente de la asociación, ha afirmado: "En el fondo es una cuestión de sentido común, nadie quiere que los menores vapeen. Lo que no sirve medidas son los prohibicionistas, porque no van a solucionar el problema. Hay que regular la venta del producto para minimizar su acceso a los menores".

La encuesta refleja, en definitiva, una demanda clara de las familias: regular de manera más estricta la comercialización de los vapeadores para proteger a los menores.