Nuevas medidas, confinamiento en Madrid, restricciones en País Vasco, Cataluña, Andalucía, Valencia y últimas noticias del coronavirus en España hoy

Detectan una nueva variante del virus en el sur de California

Un equipo internacional de científicos ha detectado una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2 en el sur de California y ha comprobado que el 44 % de las muestras que se recogieron y estudiaron en el mes de enero correspondían a esa variante.

Los resultados de su investigación aparecen hoy publicados en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA), donde los investigadores han corroborado que las nuevas variantes llegan a convertirse en predominantes a través de un proceso de selección evolutiva que no se conoce bien.