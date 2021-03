Nuevas medidas para Semana Santa, restricciones en Cataluña, Madrid, Andalucía, Extremadura y últimas noticias del coronavirus en España

Últimas noticias del coronavirus en España, restricciones y plan para Semana Santa

Noticias del 4 de marzo de 2021. Después de la comisión interterritorial, el Ministerio de Sanidad y casi todos los gobiernos regionales son partidarios de aplicar un cierre perimetral a nivel autonómico. Sin embargo, la Comunidad de Madrid, es la que es más partidaria de dar libertad de movimientos si los datos lo permiten. Por ahora la decisión final se retrasa al menos hasta la semana que viene. Además, la propuesta ahora del ministerio de Sanidad es “específicamente” que no se les permita volver a casa si para ello tiene que viajar a otra comunidad autónoma o a otro país.

Por otro lado, las infantas confirman que se vacunaron porque se lo ofrecieron para poder ir y venir cuando quisieran a ver a su padre. A través de un comunicado la infanta Elena hace de portavoz de las hermanas para excusarse en que si no se lo hubiesen ofrecido, habrían esperado a sus turnos aquí en España. Con 55 y 57 años, y el ritmo actual de vacunación, habrían tardado meses. Las explicaciones ayudan a calmar el revuelo pero no les libra del reproche indirecto del gobierno que ayer, en boca de la ministra Carolina Darias, elogió la responsabilidad de los reyes Felipe y Letizia.

Asimismo, se confirma que este año tendremos un 8-M sin ministros. Irene Montero ha asegurado que no asistirá y ha pedido no polemiza con este asunto y sí cumplir las recomendaciones sanitarias. La recomendación no es no acudir, sino mantener las medidas de precaución. Aunque el gobierno en bloque haya decidido dar ejemplo y celebrar este día de forma diferente a la de otros años.