Nuevas deducciones fiscales para los andaluces por adquirir o adoptar una mascota: hasta un 30% de gastos veterinarios

Los andaluces que decidan adquirir o adoptar una mascota podrán beneficiarse de deducciones fiscales en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía. El presidente autonómico, Juanma Moreno, ha anunciado este martes que se aplicará una rebaja de hasta el 30% en los gastos veterinarios, con un límite de 100 euros el primer año.

La medida establece distintos plazos en función del modo en que se incorpore la mascota al hogar:

Animales adquiridos: deducción durante el primer año.

deducción durante el primer año. Animales adoptados en centros de acogida: deducción durante tres años.

en centros de acogida: deducción durante tres años. Animales de asistencia y perros guía: deducción durante toda la vida del animal.

Moreno ha subrayado que esta iniciativa busca reconocer a las mascotas como “miembros de la propia familia” y favorecer tanto la adopción como el cuidado responsable. Además, aclaró que tendrá efecto inmediato y no será necesario que los animales hayan sido adoptados o adquiridos tras la entrada en vigor de la medida.

El presidente andaluz ha explicado que la deducción beneficiará a unos 182.000 contribuyentes, con un impacto estimado de 12 millones de euros en las cuentas públicas. “Esto se traducirá en más capacidad de ahorro para todos aquellos andaluces que compartan su vida con un animal de compañía”, defendió.

La Junta destaca además que esta deducción responde a una demanda histórica de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Andalucía, que había reclamado un reconocimiento específico para quienes necesitan este tipo de animales de apoyo.

Andalucía, “pionera” en protección animal

Con esta medida, incluida en los presupuestos del próximo ejercicio, el Ejecutivo autonómico quiere situar a Andalucía como comunidad pionera en la protección fiscal de los animales de compañía. “Es una medida novedosa y especial, dirigida a todas aquellas personas que quieren tener un animal de compañía”, ha señalado Moreno.