La nueva película de época que encandiló a Arturo Pérez-Reverte: "Espléndida, amena, bien hecha"

Arturo Pérez-Reverte, escritor y académico de la RAE, ha compartido en sus redes sociales una recomendación filmográfica que en sus palabras le pareció "espléndida, amena, bien hecha". La película en cuestión es un largometraje de época que narra la historia del autor español más importante de la literatura nacional: Miguel de Cervantes.

La obra 'El cautivo', nueva película del aclamado director fue gratamente valorada por Pérez-Reverte, quién además expuso que hay un momento polémico que no dejará indiferente a ningún espectador.

Opinión de Pérez-Reverte sobre 'El cautivo'

Pérez-Reverte destaca la valentía y la honestidad de Amenábar al abordar este episodio poco conocido de la vida de Miguel de Cervantes, interpretado por Julio Peña. En su mensaje, advierte que el filme incluye "dos minutos polémicos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos", defendiendo que la creación de Amenábar es una "visión libre y sincera (y muy valiente)".

La película, que se estrena el 12 de septiembre, promete abrir debate en torno a esos momentos controvertidos, pero Pérez-Reverte insiste en que merece la pena verla.

Las tres películas favoritas del escritor

Consultado por sus tres películas favoritas, Pérez-Reverte reconoce que la lista sería demasiado extensa para resumir. No obstante, menciona algunos títulos emblemáticos: El western clásico 'Río Bravo', el clásico de principios del siglo XX 'Tener y no tener' y la película francesa 'La regla del juego', que muestran su gusto por el cine clásico y por las historias intensas y bien construidas.

Contexto y repercusión

'El cautivo' se presenta como una película carcelaria ambientada en el Siglo de Oro español, con Cervantes como protagonista, y respaldada por un elenco sólido que incluye a José Manuel Poga y Fernando Tejero. La valoración de Pérez-Reverte ha generado debate en redes, especialmente por los minutos controversiales que anticipa, y refuerza la expectación de cara al estreno.