Nueva manifestación en Valencia: miles de personas piden la dimisión de Mazón a pocos días del aniversario de la dana

El 29 de octubre una dana asoló gran parte de la provincia de Valencia, dejando más de 200 víctimas mortales y provocando múltiples destrozos en decenas de municipios. Desde entonces, la población valenciana no ha parado de pedir la manifestación de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, por su mala gestión de la crisis. Este sábado, a pocos días de que se cumpla el primer aniversario, miles de personas han salido de nuevo a las calles de la capital valenciana en señal de protesta.

Convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto a las asociaciones de víctimas, la marcha ha arrancado hacia las 18.30 horas, convirtiéndose en la duodécima que se celebra contra el presidente autonómico. Encabezada por los familiares de las víctimas, la marcha recorrerá alrededor de tres kilómetros por diferentes calles del centro de la ciudad hasta finalizar en la Plaza de la Virgen.

Bajo el lema "Mazón dimisión", miles de personas recorren Valencia para buscar justicia para las víctimas y afectados. Al igual que en anteriores convocatorias, los organizadores insisten en que "no hay justicia ni reparación", denunciando que el Gobierno de Mazón trata de "imponer una normalidad que no existe".

"Mazón culpable, Feijóo miserable"

Los asistentes exhiben carteles con las frases "Mazón culpable, Feijóo miserable", "Visca València lliure de fang i d'eixos merdes" o "No teniu cor ni paraula", entre otros; también portan muñecos de Mazón y la vicepresidenta Susana Camarero con las manos manchadas de sangre.

Manifestantes en Valencia | Agencia EFE

Por su parte, la presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, ha lamentado que un año después de la tragedia siguen "sin saber qué estaba haciendo Carlos Mazón" en esa tarde, en relación con la polémica del Ventorro. Es por eso que continúan manifestándose para seguir "reclamando verdad por todas las víctimas y por las personas que lo pasaron mal".

En declaraciones a los medios de comunicación, Gradolí insiste en que necesitan "saber la verdad" de lo ocurrido. "Necesitamos justicia política y social. Por eso estamos aquí, para reclamar esa verdad, esa justicia y esa memoria para las víctimas que aún no pueden descansar en paz porque aún no saben qué pasó aquel día", ha sentenciado.

Figuras políticas como la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, han mostrado públicamente su apoyo al pueblo valenciano en un día como hoy. "¡Basta! (...) Los valencianos y las valencianas estamos hartos de tanta mentira, de tanto dolor y de tanta indignidad", ha señalado en una publicación en X.

Un año de manifestaciones

Desde que sucedió, se han convocado manifestaciones mensuales, todas cercanas a la fecha de la tragedia, para reivindicar justicia. Este sábado, además de la marcha en la capital valenciana, los organizadores han invitado también a manifestarse a los ciudadanos de Alicante, en solidaridad con el pueblo valenciano.