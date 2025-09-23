La nueva función de WhatsApp para 'programar' respuestas: podrás marcar mensajes para responder más tarde

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas por los usuarios para hablar y mantenerse en contacto con familiares, amigos... Sin embargo, es habitual que pasen los días y algunos mensajes queden sin respuesta porque el ritmo frenético del día a día hace que los usuarios se olviden de contestar.

Para evitar esto, WhatsApp está implementando la función 'Recordatorios', para que así ningún mensaje importante quede sin respuesta o se olvide un evento, tal y como ha informado el portal especializado WABetaInfo. Es una función muy útil, sobre todo tras pensar "luego respondo a este mensaje", y finalmente no hacerlo porque se olvida. Por el momento solo está disponible en la última versión de WhatsApp para iOS, pero se espera que llegue a todos los usuarios en el futuro.

Cómo activar los recordatorios de WhatsApp

Siguiendo los pasos explicados por el diario especializado anteriormente mencionado, activar esta función es muy fácil. Solo son necesarios tres pasos:

Mantener pulsado el mensaje sobre el que se quiera establecer un recordatorio

De las diferentes opciones, escoger "Recuérdame"

Elegir cuándo se quiere recibir ese recordatorio: dos horas, ocho horas, 24 horas o un tiempo determinado.

Una vez que se cumpla el tiempo del recordatorio, WhatsApp enviará una notificación acompañada del emoticono de una campana y del mensaje 'Recordatorio' y al pulsar sobre ella llevará directamente al mensaje seleccionado. Además, una vez consultado el recordatorio, la notificación se eliminará para que la interfaz del móvil quede lo más despejada posible.

Actualmente, WhatsApp permite marcar como "no leídos" aquellos chats que todavía no se han respondido, pero no envía ninguna notificación, por lo que con el paso del tiempo pueden pasar desapercibidos ante el incesante número de mensajes que puede llegar a recibir una persona al día.