La nueva estafa a madres haciéndose pasar por sus hijos a través de WhatsApp

LEER MÁS Alerta por una estafa de Microsoft: Desconfía si recibes esta llamada

La Policía Nacional ha alertado este lunes de un nuevo tipo de estafa a través de WhatsApp. Según la Dirección General de la Policía, los delincuentes contactarían con mujeres a las que solicitarían grandes cantidades de dinero de forma urgente haciéndose pasar por sus hijos.

"Mamá, mi móvil se me ha estropeado, este es mi número nuevo. El otro número ya no lo usaré porque se me ha bloqueado", comienza la conversación de WhatsApp que la propia cuenta de la Policía ha compartido en Twitter.

Después de mantener una conversación con estas mujeres en las que les convencen de que son sus hijos, les piden de forman urgente importantes transferencias para hacer frente a un problema inmediato. En muchos casos las engañan haciéndoles creer que no pueden comunicarse en ese momento por teléfono. Ante esta emergencia las madres realizan la transferencia a los datos que les han facilitado los delincuentes.

En las últimas semanas la Policía Nacional ha detectado estafas de este tipo en varios puntos del país cuyas cifras oscilan entre 2.000 y 26.000 euros. Si recibes este tipo de mensajes las autoridades recomiendan que te asegures de que realmente estás hablando con un familiar antes de realizar cualquier transferencia.