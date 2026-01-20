La nueva bebida de Mercadona que vuela de los estantes: así es el 'shot' con antioxidantes

No cuesta más de dos euros y tiene grandes beneficios para el organismo gracias a su composición. Así es la nueva bebida de Mercadona que gusta a los expertos debido a sus propiedades y bajo contenido calórico. Se trata de una bebida antiinflamatoria de jengibre, manzana y limón que ya está disponible en tiendas y que ha despertado el interés de consumidores y profesionales de la nutrición.

La bebida se presenta en formato de 125 mililitros por el momento y está compuesta por un 83% de zumo de manzana, un 9% de zumo de jengibre y un 8% de zumo de limón. Tiene 54 kilocalorías por unidad y cuenta con un bajo contenido en azúcares y grasas, además de incorporar ácido ascórbico como antioxidante.

Por qué es beneficiosa para el organismo

Los expertos en nutrición hablan de varios beneficios, ya que la bebida está compuesta de manzana, jengibre y limón. Por tanto, el organismo se beneficiará de todo lo que ofrecen estos tres alimentos.

La manzana aporta energía rápida y es rica en vitaminas y minerales, fortaleciendo el sistema inmune y apoyando la salud cardiovascular. En el caso del jengibre, este alivia las náuseas, mejora la digestión y tiene una potente acción antiinflamatoria y antioxidante. También refuerza el sistema inmune.

Por su parte, el limón es rico en vitamina C y antioxidantes, por lo que también se ve reflejado en el sistema inmune y mejora la digestión gracias a la fibra pectina. Asimismo, el limón ayuda a hidratar y desintoxicar el organismo, además de contar con propiedades diuréticas.