Ona, la perro guía bautizada por la infanta Sofía

En su segundo acto de agenda en solitario, compaginado con sus estudios universitarios actualmente en Lisboa, la infanta Sofía ha inaugurado el nuevo Complejo Clínico y Asistencial que la Fundación ONCE tiene en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. La infanta Sofía ha acompañado a los cachorros en la nueva aula de estimulación sensorial y ha conocido las etapas que vive un perro hasta convertirse en los ojos de una persona ciega.

La infanta Sofía con los perros guía de la ONCE | Casa de SM el Rey

Ona (buena, bondadosa en Euskera), es el nombre elegido por la infanta Sofía para esta cachorra labradora negra de veinte días, de la camada "048" (veces que se ha dado la vuelta al abecedario). Es uno de los seis cachorros del último parto de Khesa.

La infanta acaricia un perro de la Fundación ONCE del Perro Guía | Casa de SM el Rey

"Crianza, socialización, adiestramiento, vida diaria y jubilación". Son las etapas que vive un perro guía. Una vida de entrega para acompañar a quienes confían en estos maravillosos perros para ser sus ojos durante buena parte de sus vidas.

La infanta Sofía juega con un perrito de la Fundación Once del Perro Guía | Casa de SM el Rey

El centro tiene capacidad para 175 perros, nuevas parideras, 50 perretas acristaladas, 40 patios techados y 22 parques adaptados para asegurar el esparcimiento y bienestar de los perros en formación.

La infanta Sofía aprende cómo es la formación de un Perro Guía desde cachorros | Casa de SM el Rey

Este acto en agenda oficial de la infanta Sofía es el segundo que realiza en solitario después de la entrega del premio de concurso fotográfico de Patrimonio Nacional que lleva su nombre. La Infanta cursa el primer año de estudios universitarios en Lisboa a sus 18 años, cumplidos el pasado 29 de abril. Ya sus padres le requirieron que podía estudiar fuera pero siempre y cuando estuviera a disposición de la agenda de la Familia Real cuando se la necesitara.