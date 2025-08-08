Nintendo y la cultura de las denuncias: la primera empresa de videojuegos en mandar a una persona a la cárcel

La tan amada Nintendo. La empresa de videojuegos japonesa creadora de obras maestras como Mario Bros, el Tetris, Donkey Kong y de consolas tan míticas como la Wii, Game Boy o Nintendo DS. Gracias a esto se ha convertido en la empresa de videojuegos más grande del mundo, ingresando en 2024 cerca de 1.748 millones de euros.

A pesar de que sea una de las compañías que más cariño y aceptación tienen en todo el mundo tiene un lado oscuro. Sin duda Nintendo es una empresa que se toma muy en serio el tema de los derechos de autor y no duda en denunciar a cualquier persona, ya sea un hacker o una persona normal. Es la única entidad que ha logrado mandar a la cárcel a una persona por Copyright, entre otros muchos casos bastante curiosos.

Denuncias a tiendas minoristas

Lo primero de todo son las denuncias hacia tiendas que venden los propios juegos de Nintendo. Muchas de estas denuncias son contra tiendas que venden consolas modificadas para que tengas acceso a todos los juegos del catálogo o personas que compraban juegos en otras regiones donde salían antes, para venderlos a precio de oro en sus países.

Denuncias hacia tiendas minoristas por la venta de cartuchos pirata de juegos de la compañía, solo en Estados Unidos se han contabilizado en el 2024 77 denuncias de este estilo. Caso Uberchips, tuvo que pagar 2 millones de dólares a Nintendo por vender Nintendo Switch pirateadas. Muchas webs similares, ante este acontecimiento y por miedo cerraron.

Muchas de este tipo de denuncias son para infundir miedo entre la población. Volviendo al caso anterior, dos millones de dólares no le van a cambiar la vida a la compañía de videojuegos más grande del mundo, pero para una persona normal supone la ruina absoluta, por ello suele “amenazar” más que formalizar las denuncias salvo casos especiales.

En cuando este tipo de denuncias, no se les puede reprochar nada a la empresa japonesa, pero hay algunas que se pueden cogerse con pinzas. Hubo una época en la que Nintendo comenzó a denunciar tiendas que compraban juegos de otros países para venderlos en sus tiendas. En 2003 Nintendo denunció a una tienda inglesa por comprar juegos americanos de Game Boy Advance y venderlos en la tienda antes de la salida oficial en el país.

En el 2011 a un jovenespañol que vendía chips R4 (chips modificados que contenían todos los juegos de la compañía). Los japonenses pedían hasta un millón de euros y penas de prisión de 1 año. Nintendo presionó al gobierno de Estados unidos, para que avisase a otros países para que se pusiesen las pilas con la vigilancia en este tipo de casos, ya que según ellos, estaban sufriendo perdidas millonarias.

Esos cuatro países eran: China, Brasil, España y México. Estas presiones coinciden con la “época dorada de Nintendo” es decir, la Nintendo DS, La Wii o la Nintendo 3 ds. Según la compañía el 16% de la piratería de productos de Nintendo provenía de España.

Nintendo contra los hackers

En 2020 la compañía sufrió un hackeo masivo. Tras esto se publicaron códigos fuentes de Pokémon, los próximos lanzamientos y como es normal documentos clasificados. Entre ellos destacaba el caso Neimod. Neimod era un hacker que produjo varios exploits(programas que buscan debilidades en las consolas y ordenadores).

Se desveló que Nintendo contrató a un equipo de detectives para seguir todos los movimientos del hacker: vida personal, labora, los estudios que tenía, lugares a los que salía de fiesta, el horario que pasaba en su casa, restaurantes que frecuentaba... Lo más loco de todo era que la empresa nipona tenía un organigrama por el cual se establecía el horario para que sus abogados se encontraran con Neimod por “casualidad”. En los documentos ponía que se encontrarían de manera amistosa. Desde entonces la figura del hacker desapareció de internet, lo que hace a esta historia todavía más siniestra.

También destaca el caso de la persecución contra el ‘Team Xecuter'. Era un grupo de hackers que encontraron una vulnerabilidad en la Nintendo Switch y se dedicaron a vender chips modificados para usarlos en la consola. Nintendo les persiguió durante varios años. Este grupo estaba formado por Louarn (francés), Bowser (canadiense) y Chen (chino). Tanto Chen como Louarn se encuentra desaparecidos, pero Bowser fue detenido en 2022y condenado a pagar 4,5 millones de euros y 3 años de prisión.

Según sus declaraciones Bowser era el “menos” culpable, ya que se encargaba del mantenimiento de la web y las redes sociales. El cabecilla era Louarn, que se encuentra en paradero desconocido alardeando de la fortuna que ha hecho con Nintendo y fardando de ello publicando contenido como: “Seguro que en Tokio tienen una foto mía en la oficina”.

Otra denuncia que movilizó a la comunidad gamer fue el caso del torneo EVO en Norteamérica. En este torneo, uno de los principales atractivos fue la competencia de Smash Bros Melé, un juego de peleas con personajes de la franquicia. En un primer momento, Nintendo pretendía que no se celebrase el torneo de su juego, para luego rectificar y permitirlo, pero sin que se pudiese retransmitir en ningún lado. Durante todo el día, este tema fue el más comentado en Reddit y fue trending topic en Twitter así que Nintendo no pudo soportar la presión y permitió que se retransmitiese por cualquier plataforma.

Al igual que antes se alquilaban películas en los videoclubs, también se podían alquilar videojuegos. Como viene siendo habitual a Nintendo no le gustaba un pelo esta práctica, pero la ley no estaba de su lado. Así que decidieron demandar a Blockbuster, la empresa de alquiler de películas más grande del mundo. Esta empresa al alquilar los juegos también prestaba los manuales de uso. En muchos casos esos manuales se extraviaban por lo que decidieron imprimirlos y ponerlos después de cada uso, pero esos manuales tenían derechos de imagen por lo que los japoneses salieron victoriosos. Tras esto la empresa norteamericana decidió crear sus propios manuales y prestarlos a los clientes. A pesar de haber ganado esa denuncia, no lograron disminuir el alquiler de videojuegos.

El origen de Kirby

Uno de los personajes de la compañía, aunque no sea uno de los más conocidos es Kirby. Kirby es una pelota rosa con un gran apetito que cuando se come a algo o alguien adquiere las habilidades de lo que se haya comido y su origen es de lo más curioso. Hasta la fecha se han producido un total de 39 juegos del personaje.

En 1982 Nintendo no fue el demandante, sino que fue el demandado. Universal Studios demandó a Nintendo por infracción de Copyright tras ver el gran parecido entre King Kong y Donkey Kong. El abogado John Kirby hizo que los japoneses ganaran el juicio y que Universal tuviera que pagar 1,8 millones de euros a Nintendo por daños y prejuicios. Para empezar Universal no tenía los derechos de King Kong, por lo que la corte no tuvo más remedio que dar como ganador del pleito a Nintendo. Miyamoto -jefe de la compañía en ese momento- quedó impresionado por la gran actuación del magistrado, por lo que para rendir homenaje a la gran hazaña, decidió nombrar a su siguiente personaje con el apellido del abogado, naciendo así Kirby en 1993.

La estrategia que siguió el abogado fue la misma que uso Universal con RKU. La empresa que hizo la primera película de King Kong, demandó a Universal por su remake de 1972, y estos se excusaron diciendo que el dominio del mono gigante era de uso público. John Kirby usó esta misma estrategia saliendo victorioso.

El hombre que denunció a Nintendo por no dejarle piratear

Como habéis leído a lo largo del reportaje, Nintendo se toma muy en serio que se pirateen sus consolar y juegos. Por ello incluían numerosas actualizaciones a la Wii para evitar el uso de programas externos que se usaban para piratear la consola. En ocasiones provocaba que en ciertos casos la consola dejase de funcionar.

En una de esas actualizaciones, un usuario americano que utilizaba el “homebrew channel”, un programa para hackear los juegos, demandó a Nintendo por no dejarle piratear la consola. A cambio pedía 5.000 dólares.

Este mismo usuario anteriormente demandó a Microsoft por 75.000 dólares porque su XBOX se estropeó y no tenía dinero para pagar la reparación, lo que le generó una gran cantidad de estrés y demandó a la empresa por hacer que las reparaciones de sus consolas sean tan caras.