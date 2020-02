Un niño defiende a una árbitra de los insultos machistas de los padres en un partido de alevines

El portero del Avilés Stadium de la Tercera Alevín asturiana, Diego Pablo Hernández, se ha convertido en todo un héroe después de que parase un partido para defender a la árbitra que estaba siendo insultada por varios de los padres que asistieron al encuentro.

"¿No veis que está llorando? ¡Parad, parad!", exigió Diego, reprochando a la grada la actitud machista hacia la colegiada Alba López, de 19 años.

Tras detener el partido para reprender a los padres, Diego se acercó a Alba para decirle: "lo estás haciendo bien". Una vez finalizado el partido, ambos se reencontraon y Alba le agradeció su valiente gesto. "Desgraciadamente estas situaciones no son nuevas y se repiten casa semana por los campos de fútbol", comenta Alba en una entrevista en El Comercio, mientras que Diego Pablo valora cómo se sintió ante el acoso a la colegiada: "solo me daba pena que llorases y me parece que la situación ha sido injusta. Son los padres los que deben trasmitir otros valores".