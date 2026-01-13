Un niño de 12 años secuestra y tortura a un compañero con un cuchillo ardiendo en Los Barrios

"Le puso el cuchillo en el cuello para que se desnude... le pone un trapo en la boca y empieza a calentar la hoja del cuchillo y a ponerle las marcas por el cuerpo". Este es el duro testimonio de Jonathan, padre de un niño de 11 años que ha sido agredido por un compañero de colegio de 12, también menor de edad. Así lo ha explicado en declaraciones a 'Espejo Público', programa de televisión en Antena 3.

Según el relato, el menor fue secuestrado y sometido a agresiones extremas que le han dejado lesiones graves en gran parte del cuerpo. Jonathan alega que el menor de 12 años llegó a utilizar un aerosol como lanzallamas: "En forma de lanzallamas empieza a quemarle sus partes íntimas, los pies, brazos, cuello...", lamenta.

Cuenta el citado programa que el episodio se prolongó durante horas: "Hasta las 20:30 horas no pudo escaparse", explica. "Si duele una quemadura de un cigarro, no puedo imaginar lo que ha tenido que pasar mi hijo".

El padre asegura que desde que todo ocurrió tiene problemas para conciliar el sueño y que la imagen de su hijo brutalmente agredido no se le quita de la cabeza. "Llevo tres o cuatro días que no duermo. Me duermo con la imagen de mi hijo y el otro niño haciéndole cosas (...) Me despierto con la misma imagen", asegura.

El menor, además de los daños físicos, reporta secuelas psicológicas, según ha afirmado Jonathan. "Mi hijo no se lo cree, mi hijo está en estado de shock, no es consciente de la gravedad de que podía haber muerto".

El caso está bajo supervisión judicial después de que la Guardia Civil haya abierto diligencias al respecto. Debido a la edad de la víctima y el presunto agresor, la investigación se está llevando a cabo con especial protección.