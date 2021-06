Niñas desaparecidas Tenerife: última hora de la búsqueda de Anna y Tomás Gimeno hoy, en directo

Javier Urra: "La violencia vicaria es la conducta más perversa de un ser humano"

El psicólogo, y el que fuera defensor del menor, ha afirmado en Antena 3 que Tomás Gimeno ha buscado hacer lo mismo que hizo Bretón, que es me quito de en medio pero mato a las hijas de la persona a la que quise para que sufra el resto de su vida".

"Y esto ahora tiene aspectos terribles: Primero, qué piensan los niños de España cuando escuchan estas noticias ¿Se quedan muy preocupados por los procesos de separación mal llevados? Segundo ¿Qué piensa alguna mujer de separarse del padre de sus hijos? ?Piensa si puede suceder algo como esto?" asegura.

"Los niños siempre son las víctimas de las separaciones mal llevadas, en luchas de legitimidad o cuando haces este hecho que es realmente terrible. Pero no se puede hablar de un hombre que amó, no se puede hablar de padre. En la vida uno puede dejar de ser pareja, pero Tiene que hacerlo desde la mediación, tendiendo puentes, no se puede llegar a esta situación y matar a unos niños tan profundamente inocentes. Estoy seguro que mucha gente en España hoy llora" afirma muy emocionado.