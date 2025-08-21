Naufragio y detenciones de 96 inmigrantes que pretendían entrar en España

Los movimientos migratorios con dirección España han vuelo a registrar una página negra de este aciago libro. En esta ocasión, 23 migrantes han naufragado cuando trataban de alcanzar las costas de Mallorca, así como otros 63 han sido detenidos cuando trataban de salir de Mauritania con destino nuestro país.

De la primera embarcación se ha podido constatar la muerte de una persona, así como otra ha sido evacuada como pronóstico grave después de llevar seis días a la deriva, tal y como ha informado la Delegación de Gobierno.

La operación de rescate ha comenzado a las 10:30 horas de la mañana del miércoles, cuando una embarcación particular ha recogido a uno de los migrantes y lo ha llevado hasta Portopetro (Mallocrca), allí ha sido atendido por los servicios médicos y ha narrado que viajaba junto a otras 22 personas en una patera que naufragó.

Ante esta situación, el Servicio marítimo Provincial de la Guardia Civil, el Servicio Aéreos, Salvamento Marítimo y un helicóptero Helimer han activado un operativo de búsqueda y rescate, que a las 13:55 horas ha localizado a tres millas a una patera con 11 personas a bordo, entre las que se encontraba un fallecido. Asimismo, se ha rescatado a ocho personas más que se encontraban diseminadas en el mar o que habían sido rescatadas por embarcaciones particulares, dando así un balance de 19 personas rescatadas con vida y otra sin ella. De igual forma, y, con base en los relatos delos náufragos, podría haber otras tres personas desaparecidas.

Con todo, el 061 ha detallado que se ha atendido a 19 personas, todas adultas, de las cuales, dos han tenido que ser trasladas en helicóptero al aeropuerto de Palma y otras 17 por medio de una embarcación de Salvamento Marítimo a Portocolom, en el municipio de Felanitx. Del mismo modo, se ha trasladado a un herido grave de 30 años al hospital de Espases y a tres heridos -hombre de 21 años y mujeres de 19 y 28 años- menos graves al de Manacor. El resto ha sido atendido en el lugar de desembarco, donde se ha certificado la muerte.

Mauritania frena la partida de 63 migrantes

Las autoridades de Mauritania han detenido a 63 personas que pretendían partir en una embarcación desde Nuakchott hacia las Islas Canarias. Tal y como ha informado la Gendarmería en redes sociales, 52 eran de nacionalidad subsahariana y 11 asiáticos. Además, entre los arrestados se encuentran tres menores de edad.

Esta operación se enmarca en una mayor en la que han logrado desmantelar dos redes de tráficos de migrantes. Fruto de estas acciones se ha detenido a una persona que estaba en búsqueda y captura por las autoridades mauritanas e internacionales. También se ha confiscado material utilizado por los migrantes en el mar para tratar de llegar a la costa, como pueden ser motores de cayuco, chalecos salvavidas y una gran cantidad de combustible y víveres.