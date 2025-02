Dr. Ramón Vila-Rovira: Ya ha nacido el niño o la niña que va a vivir más de 120 años

Es fundador del Instituto Vila-Rovira de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética y ahora nos propone un nuevo reto: alcanzar los 120 años de vida, pero en las mejores condiciones tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente. En el año 1900 esto era una utopía pero hoy, gracias a los cuidados en salud y a los avances de la medicina, no es raro encontrar personas que han superado los cien años de vida.

P.- ¿Ese futuro ya está aquí?

RVR.- Así es. Ya ha nacido el niño o la niña que va a vivir más de 120 años. Por ahora lo que hemos visto es que hay gente que llega a los 117 o 120, pero en el futuro se llegará más tiempo. Aquí hay dos cosas, una es la genética y otra la epigenética. Sobre la primera podemos saber cuánto hemos heredado de nuestros padres y abuelos y vemos que va aumentando en el tiempo el momento en que vamos a morir. Podemos pensar que, como mínimo, hemos heredado la edad hasta la que han vivido nuestros padres. Luego está la epigenética que son mis cuidados personales, mis defensas y si esta es muy grande, puedo decir voy a superar los cien años; voy a superar los ciento diez. Hay tres factores: primero proponértelo, segundo entrenarte y tercero creértelo.

P- Pero habrá quien piense que no quiere llegar a los cien, ¿no?

RVR.- Aquí es importante que uno se crear que puede llegar a los cien y llegar bien. Yo tengo pacientes que me dicen uy no no, llegar a los cien! Piensan que cien ya es vivir con sueros, con dependencias. Yo desde hace tiempo, quince años quizá, me di cuenta con qué evito tener enfermedades Y es invirtiendo en salud, haciendo ejercicio físico, comiendo lo más saludable posible (porque se come fatal y además parece que quieran que comamos fatal, todo plastificado, fritos, carne)-. etc etc ah y no tomo sal. Tengo 76 años y no me duele nada y voy a intentar que siga sin dolerme nada.

Vivir tantos años, primero es un actitud, es pensar me encanta la vida y me encanta vivir bien, querer a mis cinco hijos, a mis cinco nietos y a las quinientas personas o más que conozco. Si tu das amor, te devuelven amor. Tener una buena red social ayuda a vivir más, buscando lo bueno que te ofrece cada amigo. A los amigos que son insoportables los separas un poco pero no hay amigos tóxicos, hay quienes lo están pasando mal y hay con quienes tú no coincides. Hay que juntarse con gente que te aporta un buen rollo y que aprendes. Una de las cosas mejores de seguir viviendo es aprender cosas. Yo a mi edad estoy aprendiendo márketing digital.

P.-. ¿Esto evita también que se acelere cualquier tipo de deterioro cognitivo que nos pueda acechar?

RVR.- Hay que intentar rejuvenecerse, sabiendo que van pasando los años. Mantener ágil el cerebro también es fundamental. Y hay que mirarse a sí mismo y decirse oye pues estoy bien, he tenido suerte. Aunque la suerte también se busca. Si tú tiras una moneda cien veces, no pretendas que te salga todo cara. La vida es así, un tanto por ciento lo feo y hay que intentar pasar lo feo a bonito.

P.- Pero ¿existe realmente un límite biológico para los seres humanos?

RVR.- Nos morimos porque entran las enfermedades y el deterioro, pero si nosotros logramos que se deteriore poco nuestro cuerpo, va a durar más. La medicina y la cirugía han mejorado muchísimo, fíjese en los trasplantes. Y en el futuro se van a reír de esto y el que quiera vivir 150 años lo conseguirá. El problema es que muchos alomejor no querrán y la Inteligencia Artificial quizá nos haga muy raros, no sabemos. Yo tengo mis incertidumbres como todo el mundo. No miedos -procuro no tener miedo a nada.- porque detrás de lo que yo quiero está el miedo en medio. Deja el miedo y encontrarás todo lo que quieras.

P.- Escribió un libro, "Tras el bisturí", donde plasmaba su vida como cirujano

RVR.- Si, un libro que es mi vida como cirujano. Y ahí cuento como también hay cosas que no han salido bien, a mi no me sale todo bien, solo faltaría. Pero hay que intentarlo, hay que ir siempre a por ello. También en lo personal, me he divorciado dos veces. Pero es la actitud vital lo que cuenta y lo que te lleva a vivir más. Aquí todo está en creértelo y disfrutar cada día. La ansiedad te viene porque estás pensando en un problema que te va a venir pues déjate, no hay ningún problema y si viene, respira profundo y se ha acabado. La depresión muchas veces nos viene por los problemas del pasado, pues vive y disfruta.

Le va a parecer muy cursi pero yo lo que intento como médico es hacer feliz a la gente y aprendo de ellos. Veo pacientes que no hacen ejercicio, no se cuidan, y se vienen a operar de estética y les digo yo te opero si quieres y te saco la grasa, pero cuídate, quiérete. No se quiere la gente.

Mire hay estudios que reflejan que el 80% de nuestros pensamientos son negativos, pues no puede ser hay que cambiarlos. Los pacientes me dicen pero mire que cuerpo tengo y les digo pero es el que has heredado qué más da, busca lo positivo de la vida que te rodea. Hay que entusiasmarse. Yo tengo casi 30 visitas de cirugía plástica y a veces hay que animarles en otros sentidos. Y me dice, pero doctor esto no es cirugía plástica y yo les digo tú tienes que estar mucho mejor y me encanta cuando sale la gente entusiasmada de la consulta.

P.- Doctor, por qué -digo en general- nos cuesta tanto hacer ejercicio, que como dice es vital para nuestra salud?

RVR.- Mire el ejercicio es fundamental. Tenemos 604 músculos y hay que moverlos. Muchos pacientes me dice sí doctor voy a hacer ejercicio, voy cuidarme. Y luego se olvidan No se quieren. El ejercicio hay que hacerlo cada día, tenemos 200 articulaciones y todas tienen que estar funcionando bien. Es una máquina que tenemos que mimarlo, es lo único que tenemos nuestro cuerpo. Hay que cuidar también unas buenas relaciones sexuales.

P.- Si miramos a grandes personajes de la historia, Carlos V, Alejandro Magno, por poner algunos ejemplos, vemos que vivieron poco más de 40 años el primero y a penas superada la treintena el segundo. No digamos grandes reinas, que morían muchas de ellas tras el parto. Y es increíble como hemos mejorado ¿Eso qué significa?

RVV..- Eso significa que hemos mejorado mucho la medicina, que se ha invertido mucho en salud y dentro de cien años imagínese lo que llegaremos a vivir. Pero hay algo fundamental para que esto ocurra y es tener ganas de vivir. Yo he entrevistado a muchos centenarios y hay de todo, algunos muy deprimidos otros muy alegres. Es verdad que cuando se han perdido amigos y familia que han hecho el camino contigo es difícil, pero ser mayor no significa que no se puedan hacer nuevos amigos, nuevas relaciones que nos llenen. Para mi, uno de los aciertos de las residencias de ancianos sería que juntasen viejitos y jovencitos, todos juntos y poder relacionarse más, hacer fiestas incluso. Nada de olvidar a la gente mayor. A mi se me ha muerto también gente, pasan cosas que no me gustan y de vez en cuando cojo alguna gripe, pero bueno hay que intentar mirar siempre de forma positiva. Tú eres el mejor médico de ti mismo.