Nacho Cardero, sobre la gestión de incendios: "Europa nos dice que somos unos de los países más deficientes en prevención"

Nacho Cardero ha valorado la actuación de las instituciones públicas respecto a los numerosos incendios que están arrasando una parte importante de la geografía española y ha ocupado gran parte de la tertulia de Más de uno. Ha comenzado su intervención con una pregunta retórica sobre la situación política: "¿Crees que es posible llegar a algún tipo de acuerdo tal y como está la política nacional actualmente?" También ha denunciado que no se ha aprobado en el último tiempo ninguna ley de calado como los Presupuestos Generales.

Además, ha señalado que "España es uno de los países de la Unión Europa más deficientes en la prevención de incendios", tal y como señala el Tribunal de Cuentas Europeo que apunta en particular a la situación de los cortafuegos que según la autoridad europea deben reacondicionarse cada tres años en nuestro país no se cumplen. Y también a la falta de dinero, "hemos decidido llevar la financiación social a la educación, pensiones y seguridad social, pero hemos dejado de lado la cuestión de la prevención."

Cardero también ha destacado la existencia de algunos planes de los fondos Next Generation para prevenir precisamente en prevención de incendios que España no está utilizando. "Pedimos muchos fondos, pero ejecutamos solo algunos y esa es la desgracia de España que hablamos mucho y hacemos poco", ha terminado sentenciando.