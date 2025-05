Nacho Cano, tajante con Melody tras Eurovisión: "No te enfades y acepta que no funcionó"

El productor musical Nacho Cano se ha expresado en un vídeo unas contundentes declaraciones sobre la participación de Melody en el Festival de Eurovisión, lanzando una crítica que, si bien empieza con halagos, no deja lugar a equívocos respecto a su opinión.

“Querida Melody, eres maravillosa. Tienes una voz preciosa y eres una mujer entrañable”, comenzaba diciendo Cano en un tono aparentemente amable. Sin embargo, la crítica no tarda en llegar: “Pero si hubieses ganado, no te hubieses ido a tu casa en una semana. Sacar el número... no sé, que eres 22 de 26 o algo así como de las dos últimas. Es bastante mal. Lo tienes que reconocer”.

El miembro fundador de Mecano no culpó directamente a la artista, pero sí cuestionó las decisiones que hubo detrás de su actuación: “No es tu culpa. Quizás la culpa de todos los asesores que tienes, pero es una canción muy antigua. Te pareces mucho a Beyoncé que ya iba con esos bodies, esas botas, esa melena hace 20 años”.

En un momento que mezcla la crítica con la condescendencia, Nacho Cano insiste en que Melody debe asumir la realidad: “Me caes fenomenal y tienes una voz maravillosa. Pero no te enfades. Y acepta. Acepta que no funcionó”.

Finalmente, Cano también aprovecha su intervención para lanzar una reflexión más allá del escenario musical, pidiendo compromiso social a los artistas: “Un artista debe de posicionarse. Sí. Un genocidio es un genocidio. Y hay que decirlo”.