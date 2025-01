Nacho Cano se dirige a Pedro Sánchez tras declarar en los juzgados: "Vas a por mí, pero no voy a caer. Tú sí mereces caer"

El productor y artista Nacho Cano ha lanzado un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "corrupto" para después asegurar que va a por él. "Vas a por mí, pero no voy a caer porque no lo merezco", ha asegurado Cano en declaraciones a los medios de comunicación.

"Tengo un mensaje para Pedro Sánchez. Tú sí mereces caer. Y mereces caer porque no tienes nada que no puedas comprar. No tienes nada que no puedas comprar y así a los que somos y queremos ser españoles nos quitas el dinero para dárselo a los que no quieren ser españoles, para comprar tus votos", ha añadido el productor del musical 'Malinche' a su salida del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid este lunes 13 de enero.

El productor musical se ha desvinculado durante su declaración como investigado ante la jueza Inmaculada Iglesias de las supuestas irregularidades que rodean la contratación de los becarios mexicanos que acudieron a Madrid para actuar en el espectáculo musical 'Malinche', declarando que cree que estuvo "mal asesorado" y que él lleva la parte creativa, han informado fuentes jurídicas.

La jueza de Instrucción número 19 de Madrid investiga al excomponente de Mecano y a tres de sus colaboradores por contratar supuestamente de forma ilegal a casi una veintena de jóvenes mexicanos. Se le imputa un delito contra los derechos de los trabajadores y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Se desvincula de las presuntas irregularidades

Nacho Cano llegaba estaba mañana puntual a su cita judicial y manifestando que haría "el paripé un ratito" en relación a su comparecencia judicial. El productor fue detenido el pasado mes de julio y acusó a la Policía de ir detrás de él por su apoyo a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En su declaración, que se prolongó durante más de dos horas, se ha limitado a contestar a preguntas de la jueza, la fiscal y a sus abogados. Fuentes jurídicas han indicando que su actitud era de cierta prepotencia y que incluso la jueza le habría llamado la atención.

Cano habría indicado que desconocía muchos de los asuntos relacionados con la contratación por los que ha sido preguntando, indicando que los gestionaba su equipo "echando balones fuera", según apuntan las mismas fuentes, y afirmando que cree que fue "mal asesorado".

La fiscal ha incidido en inquirir en cuestiones relativas al convenio de la beca relativa a las prácticas. El productor ha declarado que él se centraba en la parte artística y creativa, cargando de nuevo contra los responsables policiales que llevaron el atestado policial.

Lesly, la denunciante, se ha plantado en los juzgados por propia voluntad para poder tener un encuentro cara a cara con el productor. "No tiene ética profesional. O sea, siendo la persona que es, teniendo la trayectoria que tiene, y no nos pudo traer de manera legal. Él es español. Yo creo que conoce las leyes. Él sigue cobrando la taquilla y a nosotros no nos pagaba ni el sueldo mínimo", ha denunciado.

Además de Nacho Cano, está previsto que declare ante la magistrada a lo largo de la mañana Susana Jove, jefa de personal de 'Malinche' en calidad de investigada.