"Es muy difícil llevar la contraria a los demás": la presión de grupo y cómo manipula nuestra conducta

El psicólogo y divulgador Javier Urra, uno de los psicólogos más reconocidos en España, se acercó a los micrófonos de Onda Cero para acudir al programa La Rosa de los Vientos, presentado por Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Urra es psicólogo forense en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y Juzgados de Menores de Madrid. Su popularidad se dio cuando en 1996 fue nombrado Defensor del menor de la Comunidad de Madrid.

En su nuevo libro, 'Cómo somos realmente', Javier Urra comenta asuntos sobre el ser humano. "Cómo somos, no cómo creemos o quisiéramos ser", ha afirmado a los presentadores del programa de Onda Cero. En La Rosa de los Vientos ha señalado la brecha que existe entre la autoimagen que cada individuo sostiene y la evidencia empírica. Según el psicólogo, hay una diferencia "muy importante" entre cómo creemos que somos y cómo somos realmente. "La psicología investiga lo objetivo, no lo que pensamos de nosotros mismos. Entender esta distancia es clave para comprender nuestras vulnerabilidades y contradicciones", afirma Javier Urra.

El lado más obediente del ser humano

Uno de los grandes bloques que aborda este libro son los experimentos que exponen las órdenes irracionales del ser humano. En el programa, Javier Urra recordó el estudio de Milgram en el que demostraban la tendencia de las personas a seguir las órdenes de una figura de autoridad, incluso cuando las órdenes van en contra de su conciencia. El estudio se basaba en que los participantes administraban descargas eléctricas a otra persona por orden del investigador, esto abrió el debate sobre la responsabilidad moral. Y es que, tal como afirma el psicólogo, lo que se buscaba con el estudio no era analizar si se aprendía más o menos sobre responsabilidad, sino si ante la orden de alguien con bata blanca la gente podía decir "no lo voy a hacer".

En cambio, si la persona con bata está lejos y el otro cree que no lo ve, hace como que da esa descarga y, en realidad, no la da. Por lo tanto, ahí es cuando se ven los valores, la ética o la moral de una persona.

Urra se refirió también al experimento psicológico de La Tercera Ola, origen de la película La Ola. Este experimento demostró también que un grupo puede caer en un movimiento totalitario en cuestión de días. "El ser humano tiene una característica: la sumisión. Nos metemos en una ola y seguimos en ella sin preguntarnos qué hay detrás", afirma. Advirtió que las frases de odio, racismo o xenofobia son preocupantes, porque se tratan del inicio de "un chispazo de un incendio que sabes dónde va". El psicólogo se refirió también a experimentos que revelan prejuicios inconscientes, sobre todo en personas que creen no tenerlos, mecanismos que en el día a día usamos cargados de estereotipos y que no somos conscientes de que los usamos.

La necesidad de conocernos, según Javier Urra

El experto insistió en que el ser humano es complejo. "Somos nostalgia de lo que fue y somos anticipación de lo que pudiera ser", afirma Urra. Es por eso que en su libro defiende un equilibrio entre optimismo y realismo en el que, cierta psicología positiva malinterpretada puede desconectarnos de la realidad. En este contexto, subraya también la importancia de reconocer dependencias dañinas como ocurre, asegura, en casos de violencia de género o adicciones.

Por ello, el psicólogo Javier Urra recuerda que la misión de estas investigaciones es ayudarnos a comprendernos mejor y concluye con que su libro intenta abordar el porqué de la intuición o tantos otros aspectos que son relevantes para comprender al ser humano.