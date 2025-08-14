Museos en verano: "viajar" sin salir de la ciudad

Según los datos recogidos, el verano de 2024 supuso un incremento de visitantes en los museos de toda España, un 12,66% más respecto al periodo de 2023. Este año los datos también están siendo favorables, pero estas cifras no serían posibles sin los viajeros.
Hoy queremos proponer el reto de convertirnos en turistas dentro de nuestra propia ciudad. Los museos son un reflejo de nuestra identidad, por lo que es importante aprovechar y redescubrir lo que es nuestro.
Noticias fin de semana de Onda Cero ha hablado con Carlos Chaguaceda, director de comunicación del Museo del Prado: "Cuando uno mira su ciudad con ojos de visitante o de turista, lo disfruta más. Cuando uno tiene esa actitud de aprovechar o de no dejarse nada, lo puede hacer sin salir de su ciudad. Cuanta más gente venga mejor y el 50% lo hacen de manera gratuita porque los museos no son negocios ni instituciones que quieran hacer caja, al revés, quieren estar lo más abiertos posible, que venga el mayor número de personas de la condición más variada posible."
Los museos mantienen viva nuestra historia, la misión ahora es verlos con nuevos ojos, ojos de visitante, como turistas, pero en casa.