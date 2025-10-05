El mundo rural se manifiesta en Madrid contra "el abandono de los pueblos" y las "macrorrenovables"

Unas 1.500 personas de 500 organizaciones relacionadas con el mundo rural, según ha informado la Delegación del Gobierno, se han manifestado en Madrid contra las "macrorrenovables" que explotan sus pueblos y contra el abandono del mundo rural. Convocadas por la organización Salvemos el Mundo Rural y al grito de "¡Especuladores fuera de mi tierra!" o "¡Placas no, olivos sí!", han recorrido el Paseo del Prado desde Atocha hasta Cibeles.

Allí han leído un manifiesto redactado por el escritor Javier Sierra a partir de las demandas de los colectivos convocados. "El mundo rural está siendo agredido por un sistema económico depredador de los recursos, impuesto por un modelo de desarrollo urbano que busca solo la especulación monetaria y el despilfarro de recursos", decía el escrito.

Uno de los miembros de la coordinadora 'Salvemos el Mundo Rural' y del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, Ernesto Romeo, ha criticado la pérdida de servicios y el abandono de los pueblos. Una crítica compartida por la vicepresidenta de la Diputación de Teruel, Beatriz Martín, que ha denunciado que "el mundo rural debe reclamar lo que le corresponde, no ser un lugar expoliado". Sobre la falta de servicios, ha manifestado que "son servicios básicos que todo el mundo tiene y el medio rural debería tener también para poder vivir allí".

¡El campo es mucho más que un resort en vacaciones!

Romeo, asimismo, se ha dirigido contra la "especulación" de las grandes empresas, autoras de "múltiples agresiones" en forma de proyectos de "macrorrenovables" que están provocando "la mayor destrucción medioambiental de la historia de España", como la "plaga" del biogás, las macrogranjas o las minas, que están "arrasando pueblos" sin respetar a la gente que vive en ellos.

Por ello, algunos de los cánticos entonados iban dirigidos concretamente hacia estos proyectos: "¡Que pongan los molinos en la Puerta del Sol!"- de puesta en valor del medio rural - "¡El campo es mucho más que un resort en vacaciones!", son algunos de ellos. En las pancartas portadas por los manifestantes, además, podían leerse mensajes contra la 'megaplanta' solar de Lopera en Jaén, la mina de litio de Cañaveral en la comarca de Monfragüe (Cáceres) o la planta de biogás en Machacón (Salamanca).

Por ejemplo, Rafael Alcalá, vecino de Lopera, ha contado a EFE que la empresa Greenalia ha presentado varios proyectos de plantas fotovoltaicas para "expropiar a propietarios legítimos su olivar y medio de vida". El objetivo es, en sus propias palabras, "amedrentar a los agricultores" para obtener un alquiler mucho más económico, pero sin crear empleo ni beneficios al pueblo.

Desde 2019 la situación "ha empeorado manifiestamente"

Rosa Calero, de Villarobledo (Albacete) ha puesto el foco de sus protestas en los "vertederos ilegales" que hay en su localidad y la privatización de su sanidad: "No hay médicos suficientes, así que nos llevan a las clínicas privadas a hacernos pruebas cuando tenemos un hospital que tiene de todo", ha lamentado.

Otra de las reivindicaciones ha sido la reapertura de la línea férrea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca en Granada, Almería y Murcia o la reducción de las listas de espera en la sanidad en Teruel. El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha recordado que muchos lugares sufrieron una "despoblación forzada" en favor del desarrollo de otros lugares del país y ahora, en lugar de "pagar esas deudas", se hace "todo lo contrario". "Basta ya, hay que ir a otro modelo de país en el que todo el mundo tengamos oportunidades", ha sentenciado.

La plataforma Soria ¡YA! también ha acudido a la protesta, La procuradora en las Cortes de Castilla y León, Vanessa García Macarrón, ha recordado de que todas estas plataformas representan el 70% de los territorios de la España vaciada, aunque son "los eternos olvidados" y desde su plataforma han indicado la "falta de avances" y que la situación desde el pasado 31 de marzo de 2019, cuando tuvo lugar 'La Revuelta de la España vaciada', "ha empeorado manifiestamente".