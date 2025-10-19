El mundo de la cultura y la política se moviliza en Madrid "por una paz justa y duradera" en Palestina

Unas 2.500 personas, según la Delegación del Gobierno, se han manifestado en Madrid 'Por una paz justa y duradera'. La concentración, convocada por la plataforma 'PararLaGuerra', ha empezado su recorrido en la plaza Jacinto Benavente y ha terminado en la plaza Juan Goytisolo y ha reunido a personalidades del mundo del periodismo, la cultura y la política.

La protesta buscaba reclamar un alto el fuego definitivo en Gaza que obligue a Israel a "cumplir con la legalidad internacional". El manifiesto leído al finalizar la marcha ha señalado que la paz no puede dejarse "en manos de Trump, ni Netanyahu", porque "somos una sociedad plural y pacífica".

La plataforma 'PararLaGuerra' destaca que "no se puede entender" que el alto el fuego se haya logrado "sin la movilización en España" y por eso piden que se siga apoyando "una paz justa y duradera para Palestina, en la que se reconozcan sus derechos según la legalidad internacional".

Netanyahu ya ha roto dos veces el alto el fuego; veremos a ver qué pasa ahora

La convocatoria ha sido apoyada por PSOE, Podemos, Sumar, Coalición Canaria y PNV. De hecho, se ha podido ver entre los asistentes al ministro de Transportes, Óscar Puente, o el ex Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien cree que el alto el fuego "no es la solución".

"Es una solución a la matanza y a la liberación de los rehenes", ha explicado, pero advierte: "Primero hay que mantenerlo, porque Netanyahu ya lo ha roto dos veces", ha recordado. "Vamos a ver qué pasa ahora", ha indicado. Por eso, cree necesario mantener "la presión ciudadana" porque "ese acuerdo no es un acuerdo de paz", ha añadido.

"Es un paso, pero hay que seguir manteniendo la idea de que Palestina necesita su propio Estado. ¿Qué va a pasar con los dos millones de personas que hay en Gaza? ¿Qué va a pasar en Jordania?", se ha preguntado. Por eso, ha reiterado que "hay que seguir manteniendo la presión" porque de esos otros temas "no se habla".

Europa no ha estado a la altura

Sobre el papel de Europa en la guerra de Gaza, Borrell ha manifestado que "no ha estado a la altura", y que España y "algún otro país" son la "excepción", ya que el resto de países, así como las instituciones comunitarias"no han hecho más que mirar para otro lado".

Este acto, en el que también se han tenido palabras de agradecimiento para los sanitarios que han velado por la población gazatí y para la Flotilla, se suma al manifiesto por Palestina que han firmado esta semana 130 personalidades de la cultura y 120 organizaciones.