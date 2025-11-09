Multitudinarias manifestaciones en Andalucía en defensa de la sanidad pública: "Los fallos en los cribados solo son la punta del iceberg"

Miles de personas han vuelto a manifestarse en todas las provincias de Andalucía "por una sanidad pública de calidad" y en protesta por su deterioro. Convocadas por las Mareas Blancas y los sindicatos UGT y CCOO y bajo el lema "En defensa de nuestra sanidad pública" han exigido la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"Moreno, escucha, el pueblo está en la lucha", han sido algunos de los cánticos que han entonado. En ese momento, el presidente andaluz estaba clausurando el Congreso autonómico del PP que se ha celebrado en Sevilla, donde ha sido reelegido como presidente andaluz con el 99,5% de los votos.

A la manifestación han acudido representantes políticos de otras formaciones, como la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez; el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, o el coordinador General de IU Andalucía, Toni Valero. En Cádiz, Inma Nieto, parlamentaria de Izquierda Unida, ha acusado a Moreno de "gestionar especialmente mal" la sanidad y ha exigido que el dinero que va para las clínicas privadas vuelvan al Servicio Andaluz de Salud.

La crisis de los cribados es solo la punta del iceberg de otras deficiencias

Los convocantes han advertido de una "crisis grave" en la sanidad pública andaluza debido a la escasa financiación. En el manifiesto que se ha leído al terminar todas las concentraciones, han lamentado que este deterioro es "planificado y generalizado" y cuyas consecuencias son los "escándalos como los errores del programa de detección precoz del cáncer de mama", aunque solo es "la punta del iceberg" de otras deficiencias.

La primera concentración ha empezado a las 11:00 horas en Almería y con el paso de los minutos han empezado en el resto de provincias. En Sevilla se han congregado unas 20.000 personas, según datos de los convocantes. Por su parte, en Córdoba han sido 5.000 las personas que han salido a la calle para pedir "una sanidad pública de calidad".

En Granada, los manifestantes han coreado lemas como "Fuera mercaderes de nuestra sanidad" o "Más mamografías y menos cofradías", mientras que en Jaén, las protestas se han centrado en la falta de infraestructuras y especialistas, así como el desmantelamiento de los hospitales comarcales como el de Andújar, Sierra de Segura o Cazorla.

El sistema público de salud está siendo maltratado a conciencia

En Cádiz, el secretario de Organización del PSOE de la provincia gaditana, ha criticado que el sistema público de salud está siendo "maltratado a conciencia" y que la crisis de los cribados es una "acción deliberada".

Con la crisis de los cribados de fondo, Juanma Moreno, en su intervención en el Congreso Autonómico, ha afirmado que "lo único que hay son toneladas de mentiras sobre el Gobierno de la historia de Andalucía que más recursos públicos ha puesto a disposición de todas y cada una de las familias, que más ha protegido a la sanidad".