Multitudinaria manifestación en Sevilla por los fallos en el cribado de cáncer de mama: "La supervivencia política no puede estar por encima de la humana"

Miles de personas, en su mayoría mujeres, han salido a las calles de Sevilla para protestar por los fallos en el sistema de cribados del cáncer de mama en Andalucía. Se han concentrado frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz en esta provincia, bajo el lema 'Nuestra vida no puede esperar' y convocadas por varias asociaciones de toda Andalucía, entre ellas Amama, la que reveló los fallos.

El objetivo de la concentración es "tomar conciencia de que esto no funciona", al tiempo que han asegurado que "el servicio de Salud está destrozado". Todas las asociaciones están de acuerdo en que la Junta "tiene que depurar todas las responsabilidades, además de aumentar las dotaciones al sistema público de salud". En declaraciones a los medios, la presidenta de Amama, Ángela Clavero, ha manifestado que "la supervivencia política no puede estar por encima de la humana".

Aunque "para ellos no somos nada, les vamos a demostrar que somos muchas". Por ello, habían pedido "a todo aquel que le importe la sanidad pública" que vaya a la manifestación. "Os necesitamos para demostrarle a la Junta de Andalucía que no somos 2.000... Somos muchas mujeres en Andalucía". "El tiempo de las declaraciones y las fotos han terminado", han señalado.

No es justo, lo he perdido todo

Han coreado lemas como "no es un error, es tu privatización", "Bonilla dimisión" o "Juanma, me encanta jugar, pero con la sanidad no se juega". Otros manifestantes han portado un ataúd simbolizando la sanidad pública con el logo del PP y la siguiente leyenda: "Descanse en paz 2019-2026".

Anabel es una de las mujeres que no fue informada de que su primera mamografía había arrojado un resultado "no concluyente". Finalmente, el pasado 15 de octubre le quitaron uno de sus pechos. Entre lágrimas ha expresado su rabia: "No es justo, lo he perdido todo".

A la protesta también han acudido representantes de otras formaciones políticas como Por Andalucía, Adelante y Podemos, cuya representante, la eurodiputada Irene Montero ha exigido "justicia, que no haya impunidad y que esto no vuelva a pasar". Para Montero, los problemas en el cribado son "consecuencia de cómo gobierna el Partido Popular y de décadas de privatizaciones, destrucción y falta de inversión en la sanidad pública".

Todas las mujeres tienen cita para ants del 30 de noviembre para realizarse las pruebas

A fecha de 21 de octubre, un total de 1.1778 mujeres que no habían sido informadas "de forma proactiva y con demora superior al tiempo recomendado", ya se han realizado las pruebas pertinentes. El resto de mujeres tienen cita antes del 30 de noviembre,

Tras la dimisión de la Consejera de Salud Rocío Hernández, sustituida por Antonio Sanz, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó primero un plan de choque de 12 millones de euros y 119 profesionales más y, después, un plan integral de más de 100 millones y 709 profesionales para reforzar el cáncer de mama y los programas de cribado de cáncer de colon y de cuello de útero.