La multa que te puede caer si retiras dinero del cajero de esta manera

El uso de grandes cantidades de efectivo está cada vez más vigilado en España. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha endurecido los controles para garantizar que todo movimiento de dinero tenga un rastro claro y que se pueda comprobar tanto su origen como su destino. El objetivo es simple: dificultar operaciones vinculadas al fraude, la evasión fiscal o incluso al blanqueo de capitales.

Aunque las entidades financieras permiten retiradas considerables, cualquier ingreso o movimiento que supere los 3.000 euros en efectivo debe ser comunicado a Hacienda. Además, si en la operación intervienen billetes de 500 euros, la alerta se activa de inmediato. Esta trazabilidad no busca limitar el uso del efectivo en sí mismo, sino detectar patrones sospechosos.

Más allá de los movimientos bancarios, la ley también impone controles al transporte físico de dinero. Llevar más de 100.000 euros dentro de España obliga a presentar el formulario S1, que sirve para acreditar la procedencia de los fondos. En el caso de cruzar fronteras, el límite baja a 10.000 euros, incluso dentro de la Unión Europea. La falta de declaración en estas situaciones puede tener consecuencias graves.

La Agencia Tributaria contempla distintos niveles de sanciones según la gravedad de la irregularidad:

Leve , si no supera los 3.000 euros, con recargos de hasta el 50 %.

, si no supera los 3.000 euros, con recargos de hasta el 50 %. Grave , cuando se oculta una cantidad superior a 3.000 euros, lo que puede implicar multas de entre el 50 % y el 100 %.

, cuando se oculta una cantidad superior a 3.000 euros, lo que puede implicar multas de entre el 50 % y el 100 %. Muy grave, cuando se superan los 120.000 euros o existen indicios de blanqueo, con sanciones que alcanzan hasta el 150 %.

Más allá de la cifra

Expertos en derecho tributario insisten en que no es solo cuestión de cantidades, sino de la regularidad de los movimientos. Retiradas repetidas de 3.000 euros, incluso con explicación, pueden levantar sospechas y ser objeto de investigación.