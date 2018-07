La víctimas de violencia de género denuncian menos y aumenta el número de menores agresores

Es un dato que preocupa a los jueces, como ha explicado en rueda de prensa la presidenta del Observatorio contra la violencia de Género, Ángeles Carmona. El año 2013 se cerró con 124.894 denuncias, diez menos al día que en 2012. El 70% de esas denuncias fue interpuesta por las propias víctimas, seguido por las intervenciones policiales, que sumaron el 14,6%.

Sólo en el 1,5% de los casos fueron los familiares de la mujer agredida quienes formularon la denuncia. Cifras que llevan a los jueces a pedir una mayor implicación de la sociedad civil. “Nuestra sociedad tiene un chip machista que es el origen de la violencia machista. Hay que continuar alentando la conciencia social, empezando por el entorno de la víctima, que se conviertan en sus cómplices para sacarla de ese mundo violento”, explicaba Ángeles Carmona.



Más menores agresores

Otro de los datos significativos del balance presentado por el Observatorio contra la violencia de género, es el incremento de menores enjuiciados como responsables de un delito de malos tratos infringidos a una mujer.

Los juzgados abrieron proceso en 2013 a 151 menores. A 131 de ellos se les impusieron medidas cautelares. Ambas cifras representan un incremento de un 5% respecto al año anterior. Para Ángeles Carmona, “es alarmante que se estén reproduciendo los arquetipos machistas en los más jóvenes, el porqué no lo sabemos, hay que seguir insistiendo en la educación. Los medios de comunicación, las series y la publicidad destinada a los adolescentes debe cuidar mucho que no se reproduzcan estos arquetipos, que no se consideren prueba de amor los celos o compartir claves de internet o smarphones”.

El balance del Observatorio, elaborado con datos de los 106 Juzgados de Violencia sobre la mujer y los 355 con competencias compartidas en el territorio nacional revela que también ha crecido la tasa de mujeres que renuncian a seguir con la denuncia una vez el proceso entra en fase de instrucción. En 2013 se produjeron 15.300 renuncias, lo que supone un 12,25% en relación con el número de denuncias presentadas. El 60% de las mujeres que renunciaron eran españolas. El incremento respecto al año 2012 es del 1,2%.