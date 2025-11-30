Las mujeres durante el franquismo: los roles impuestos, propaganda y aquellas que se rebelaron

Durante la dictadura franquista, el papel de la mujer estaba muy reprimido en casi todos los ámbitos sociales. Muchos de los avances que se consiguieron durante la Segunda República quedaron anulados y, a partir de esto, el Estado diseñó un modelo femenino que se basaba en la obediencia y dependencia al hombre con una visión conservadora. La identidad femenina se rebajó al ámbito doméstico y a la subordinación al hombre. Básicamente, se fomentó un modelo de familia liderada por el varón, adoctrinando a la mujer en todos los ámbitos.

Aunque este marco histórico es ampliamente conocido, en el programa Julia en la onda, presentado por Julia Otero, han puesto el foco en aspectos que, quizás, no están tan difundidos en los libros de historia actuales. La presión social sobre las mujeres solteras, en qué se basaba la Sección Femenina -fundada por Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio Primo de Rivera- y la propaganda que moldeó la sociedad de la época para que una mujer fuera "buena esposa". Un repaso que han hecho en Onda Cero que permite entender, no solo el impacto legal del franquismo, sino también el cultural y social en la vida cotidiana de los españoles y españolas de la época.

El control social sobre las mujeres durante el franquismo

Para realizar cualquier gestión, como comprar un piso o sacarse el carné de conducir, necesitaban la autorización de su marido o, en el caso de las solteras, de su padre. Lo que en su época se conocía como la 'licencia marital'. "Mi abuela era muy inteligente. Quiso estudiar medicina, pero su padre le dijo que no, que eso era un trabajo de hombres", afirma un oyente. El objetivo de las mujeres, según el régimen, era formar una familia convencional en el que el perfil femenino tuviese una posición sumisa hacia el hombre.

Además, tal como comentan en el programa, la maternidad en solitario estaba estigmatizada por los propios sanitarios. Estos últimos describían a las madres solteras como "moralmente cuestionables". En estos casos la solución era que el novio se casara con ella o, si no querían, estaba reducida a relacionarse con su familia. Había ocasiones en las que la mujer podía ser marginada e incluso repudiada por su propia familia.

La Sección Femenina: adoctrinamiento y sumisión

La Sección Femenina dirigida, como ya se ha comentado, por Pilar Primo de Rivera, era el fundamento de ese adoctrinamiento. Se trataba de una especie de campamento que ponía a las mujeres en contacto con las normas del régimen. Este sistema se basaba en la disciplina mediante doctrinas enfocadas en la Fe y la Patria.

A este servicio, que en el programa de Julia Otero lo asemejan a la 'mili', accedían mujeres solteras de entre 17 y 35 años y en él se impartían cursos de cocina, confección, lavado o plancha, entre otros. Unos cursos considerados por el régimen como 'deberes patrióticos'. Solo tras completar estos programas, las mujeres podían acceder a un título académico oficial o a un trabajo remunerado.

Mujeres que desafiaron al régimen y la actualidad del machismo

Durante los años de dictadura surgieron figuras femeninas que cuestionaron el modelo de mujer que estaba pensado por el franquismo. Mujeres, conocidas y anónimas, que lucharon contra ese régimen que solo asociaba su papel en la sociedad como 'el apéndice del hombre'. Algunas lo hicieron desde el activismo político, como Dolores Ibárruri, La Pasionaria; desde la comunicación, como la primera periodista en vivir del oficio, Josefina Carabias; o desde un puesto político relevante, como Federica Montseny, la primera Ministra de la historia democrática de España, concretamente, dirigiendo el ministerio de Sanidad. Representaron en la época una ideología discordante ante el papel impuesto a la mujer que estaba basado en la sumisión.

Como comentan en el programa de Julia Otero, el papel de estas mujeres no fue simbólico, sino que ayudaron a construir un discurso feminista en un período en el que discrepar con un sistema dictatorial podía costar la libertad o, incluso, la vida.

Aunque la sociedad ha avanzado, los debates actuales muestran que el machismo no ha desaparecido. En el programa muestran claramente a través de este análisis que hoy hay cuestiones relacionadas con el papel de la mujer que se siguen discutiendo. Se debe entender que la sociedad no ha avanzado 'porque sí', sino que, como bien comentan en el programa de Otero, la sociedad española debe agradecer a estas mujeres que con pequeños gestos hicieron del movimiento feminista un pilar fundamental en la historia.