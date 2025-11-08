Un muerto y nueve personas heridas, tres de gravedad, tras caer al agua por un golpe de mar en Tenerife

Un golpe de mar ha dejado un muerto y nueve personas heridas, tres de ellas de gravedad, en el Puerto de La Cruz (Tenerife). El oleaje ha causado que las personas cayeran al agua, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias 112 Canarias (Cecoes 112).

Al muelle del citado municipio del norte de Tenerife acudieron los servicios de emergencias. Agentes de la Policía Local, junto con algunas personas que se encontraban en las inmediaciones, recataron a las personas del agua. Tras la operación, comprobaron que una mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que tuvieron que realizarle maniobras de reanimación.

Estas maniobras fueron repetidas por el Servicio de Urgencias Canario, que desplazó cinco ambulancias al lugar de los hechos, aunque finalmente no pudieron hacer nada para salvar la vida de la víctima.

De las personas heridas, tres presentaban traumatismos de carácter grave y han sido derivados al Hospital Universitario de Canarias y al Hospital del Norte de la isla. También han sido hospitalizados otros cuatro afectados con traumatismos de pronóstico moderado y otros dos de carácter leve.